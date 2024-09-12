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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ahmet-hakan-hudapara-amca-sizin-partinizden-mi-diye-sordugunu-acikladi-cevap-cok-netti-1087928541.html
Ahmet Hakan, HÜDAPAR’a 'amca sizin partinizden mi?' diye sorduğunu açıkladı: 'Cevap çok netti'
Ahmet Hakan, HÜDAPAR’a 'amca sizin partinizden mi?' diye sorduğunu açıkladı: 'Cevap çok netti'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, basında çıkan iddialar üzerine HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştüğünü açıkladı. Ahmet Hakan, partinin Diyarbakır'da cansız... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyarbakır'da günler sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ailesine yönelik HÜDAPAR iddialarını köşesine taşıdı.Bugünkü yazısında HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na konuya ilişkin sorularını yönelttiğini ifade eden Ahmet Hakan, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-guran-sorusturmasinin-seyrini-degistirecek-ifade-amca-5-kez-kimi-aradi-1087927134.html
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Ahmet Hakan, HÜDAPAR’a 'amca sizin partinizden mi?' diye sorduğunu açıkladı: 'Cevap çok netti'

08:12 12.09.2024 (güncellendi: 08:14 12.09.2024)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, basında çıkan iddialar üzerine HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştüğünü açıkladı. Ahmet Hakan, partinin Diyarbakır'da cansız bedeniz bulunan Narin'in ailesi ile alakası olmadığını belirtti.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyarbakır'da günler sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ailesine yönelik HÜDAPAR iddialarını köşesine taşıdı.
Bugünkü yazısında HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na konuya ilişkin sorularını yönelttiğini ifade eden Ahmet Hakan, şunları söyledi:

- Köy tamamen HÜDAPAR’ı destekliyor. Amca Salim, HÜDAPAR’da başkanlık yapmış. Falan filan. Bunları sürekli yazanlar var. Bunlar üzerine sürekli yorum yapanlar var. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu arayıp net biçimde sordum: “Amca Salim denilen adam, sizin partinizde yöneticilik yaptı mı?”. Cevap çok netti: “Partimizde ne yöneticilik yaptı ne de partimizin üyesi. Partimizin kapısından bile geçmemiş. Tanımayız, bilmeyiz”. Yapıcıoğlu, Amca Salim’in profiline değinerek de şunu söyledi. “Tefecilik yaptığı iddia ediliyor bu adamın. Böyle bir profilin bizim partimizde işi olmaz, olamaz. Bu profildeki bir şahsı bizim partimiz kabul etmez. Bunu da bölgede herkes bilir”. Peki Tavşantepe denilen köy, HÜDAPAR’ın ağırlıkta olduğu bir köy mü? Yapıcıoğlu bu konuda da şunları söyledi: “Bu ailenin hiçbir üyesi bizim kapımızdan bile geçmemiştir. Ayrıca bu köyde bizim tek bir üyemiz bile yok”. Köydeki seçim sonuçlarında hangi partinin ağırlığı var? Yapıcıoğlu bu konuda da şöyle dedi: “Tavşantepe’de bir seçimde BDP birinci olmuş, bir seçimde HDP birinci olmuş, bir seçimde AK Parti birinci olmuş. Bir seçimde İYİ Parti’nin birinciliği var. Biz genelde üçüncü olmuşuz. Benim bağımsız aday olduğumda ikinci olmuşluğumuz var. Yani bu köy, her partinin oy aldığı bir köy. Ayrıca seçim sonuçlarından bir hüküm çıkarmaya çalışmak da doğru değil. Böyle aşağılık, nefretlik ve korkunç bir suç ile partilerin aldığı oy oranı arasında bağ kurmak iğrenç bir yaklaşım”. Geçmişte bu köyün Hizbullah’ın yuvalandığı bir köy olduğu da iddialar arasında. Yapıcıoğlu, bu iddiayı da yalanladı: “Geçmişte Hizbullah ile bazı köyler arasında bağlantı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Ancak Tavşantepe köyüyle Hizbullah arasında bağlantı olduğuna dair hiçbir şey yok. Bu da yalan, bu da doğru değil”. Zekeriya Yapıcıoğlu’nun konuyla ilgili son yorumu ise şöyle: “Masum bir kız çocuğunu korkunç biçimde katledenlerin Allah belasını versin. Bu korkunç cinayeti siyasete, partimize alet edip yalanlar söyleyenlerin de Allah belasını versin”.

Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
TÜRKİYE
Narin Güran soruşturmasının seyrini değiştirecek ifade: Amca 5 kez kimi aradı?
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