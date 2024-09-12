https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/adalet-bakani-yilmaz-tunc-aysenur-ezgi-eygi-icin-sorusturma-baslatildi-1087935259.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç "(Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T11:25+0300
2024-09-12T11:25+0300
2024-09-12T11:25+0300
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ayşenur ezgi eygi , son dakika, adalet bakanlığı
ayşenur ezgi eygi , son dakika, adalet bakanlığı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Tunç "(Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak soruşturma başlattı" dedi.