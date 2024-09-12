https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/adalet-bakani-tunctan-galip-ensarioglu-aciklamasi-1087936610.html
Adalet Bakanı Tunç: Odaklandığımız nokta Narin kızımızın katilini bulmak
Adalet Bakanı Tunç: Odaklandığımız nokta Narin kızımızın katilini bulmak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmaya dair konuştu ve "Ensarioğlu dosyanın gizliliğine vurgu yaptı" dedi. Tunç, "Odaklandığımız nokta... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T11:51+0300
2024-09-12T11:51+0300
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türkiye
galip ensarioğlu
narin güran
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Tunç Narin'in öldürülmesine ilişkin son verileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kucuk-narin-cinayetinde-supheliler-adliyeye-getirildi-1087931165.html
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galip ensarioğlu, galip ensarioğlu ne dedi, ak parti ensarioğlu
galip ensarioğlu, galip ensarioğlu ne dedi, ak parti ensarioğlu
Adalet Bakanı Tunç: Odaklandığımız nokta Narin kızımızın katilini bulmak
11:51 12.09.2024 (güncellendi: 12:02 12.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Tunç Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmaya dair konuştu ve "Ensarioğlu dosyanın gizliliğine vurgu yaptı" dedi. Tunç, "Odaklandığımız nokta Narin kızımızın katilini bulmak" ifadelerine de yer verdi.
Adalet Bakanı Tunç Narin'in öldürülmesine ilişkin son verileri paylaştı:
Ensarioğlu dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. Çok hassas bir konu yanlış anlaşılmaya mahal vermemek lazım. Narin'in na'şına ulaşılamamış olsaydı, çok farklı girişimlerde bulunacaklardı.
Narin kızımızın na'şından elde edilen 91 doku var. Doku örnekleri Adli Tıp'ta inceleniyor.
Elde edilen bulgular, katillerin kim olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor.