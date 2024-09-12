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Adalet Bakanı Tunç: Odaklandığımız nokta Narin kızımızın katilini bulmak
Adalet Bakanı Tunç: Odaklandığımız nokta Narin kızımızın katilini bulmak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmaya dair konuştu ve "Ensarioğlu dosyanın gizliliğine vurgu yaptı" dedi. Tunç, "Odaklandığımız nokta... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Tunç: Odaklandığımız nokta Narin kızımızın katilini bulmak

11:51 12.09.2024 (güncellendi: 12:02 12.09.2024)
© İHA / ENES ÖZKANAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© İHA / ENES ÖZKAN
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Adalet Bakanı Tunç Narin'in öldürülmesine ilişkin soruşturmaya dair konuştu ve "Ensarioğlu dosyanın gizliliğine vurgu yaptı" dedi. Tunç, "Odaklandığımız nokta Narin kızımızın katilini bulmak" ifadelerine de yer verdi.
Adalet Bakanı Tunç Narin'in öldürülmesine ilişkin son verileri paylaştı:
Ensarioğlu dosyanın gizliliğine vurgu yaptı. Çok hassas bir konu yanlış anlaşılmaya mahal vermemek lazım. Narin'in na'şına ulaşılamamış olsaydı, çok farklı girişimlerde bulunacaklardı.
Narin kızımızın na'şından elde edilen 91 doku var. Doku örnekleri Adli Tıp'ta inceleniyor.
Elde edilen bulgular, katillerin kim olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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Küçük Narin cinayetinde şüpheliler adliyeye getirildi
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