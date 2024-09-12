https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/abdulkadir-selviden-yasar-gulerin-istifa-etmek-uzere-oldugu-haberleri-degerlendirmesi-istifa-1087931291.html
Abdulkadir Selvi, 'Yaşar Güler’in istifa etmek üzere olduğu' haberlerini değerlendirdi: 'İstifa istenmedi'
Abdulkadir Selvi, 'Yaşar Güler’in istifa etmek üzere olduğu' haberlerini değerlendirdi: 'İstifa istenmedi'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Yaşar Güler'in istifa ettiğine dair haberlerin doğruluk payının olmadığını dile getirdi. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T09:23+0300
2024-09-12T09:23+0300
2024-09-12T09:23+0300
politika
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanı
yaşar güler
recep tayyip erdoğan
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in istifa ettiğine dair iddialar sosyal medyada yer buldu.Yaşar Güler istifa mı etti?Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de konuya 'prim verilmediğine' dikkat çekti ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ahmet-hakan-erdoganin-tegmenler-konusmasini-degerlendirdi-kararlilik-da-var-sefkat-de-1087809590.html
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yaşa güler istifa, yaşar güler, yaşar güler istifa mı etti, yaşar güler erdoğan, yaşar güler teğmenler
yaşa güler istifa, yaşar güler, yaşar güler istifa mı etti, yaşar güler erdoğan, yaşar güler teğmenler
Abdulkadir Selvi, 'Yaşar Güler’in istifa etmek üzere olduğu' haberlerini değerlendirdi: 'İstifa istenmedi'
Abdulkadir Selvi, Yaşar Güler'in istifa ettiğine dair haberlerin doğruluk payının olmadığını dile getirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in istifa ettiğine dair iddialar sosyal medyada yer buldu.
Yaşar Güler istifa mı etti?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de konuya 'prim verilmediğine' dikkat çekti ve şunları ekledi:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in istifa etmek üzere olduğu şeklindeki haberlere ise prim verilmiyor. “Asılsız haberler” deniliyor. Yaşar Güler, kabine toplantısında bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmış. Ardından da Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Gürcistan’a gitmişti. Yaşar Paşa görevinin başında. İstifa hazırlığı yapması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istenmesi gibi bir durum söz konusu değil.