https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/ahmet-hakan-erdoganin-tegmenler-konusmasini-degerlendirdi-kararlilik-da-var-sefkat-de-1087809590.html
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın teğmenler konuşmasını değerlendirdi: 'Kararlılık da var şefkat de'
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın teğmenler konuşmasını değerlendirdi: 'Kararlılık da var şefkat de'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın mezuniyet töreninde kılıç kaldıran teğmenlere yönelik sözlerini değerlendirdi ve "Şu cümlelerde ise şefkat tınısı var: 'Birinci olan üç... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T09:21+0300
2024-09-09T09:21+0300
2024-09-09T09:22+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, ordunun yıpratılmasına izin vermeyeceklerini belirterek mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç kaldırdığı görüntülere ilişkin, ‘Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?’ diyerek gerekli araştırmaların yapıldığını ve ‘bunların temizleneceğini’ dile getirdi.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Erdoğan’ın teğmenler hakkında yaptığı konuşmasında... Sert cümleler de var, şefkat tınısı taşıyan cümleler de var." dedi ve sebepleri ile birlikte açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/diploma-toreninde-kilic-ceken-tegmenlerin-komutani-olan-binbasi-m-tskdan-istifa-etti-1087789200.html
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erdoğan teğmenler, erdoğan teğmen açıklama, teğmenler istifa
erdoğan teğmenler, erdoğan teğmen açıklama, teğmenler istifa
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın teğmenler konuşmasını değerlendirdi: 'Kararlılık da var şefkat de'
09:21 09.09.2024 (güncellendi: 09:22 09.09.2024)
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın mezuniyet töreninde kılıç kaldıran teğmenlere yönelik sözlerini değerlendirdi ve "Şu cümlelerde ise şefkat tınısı var: 'Birinci olan üç kızımız var. Birinin ismi İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi de birer Anadolu yavrusu. Bu oyuna nasıl geldiler?'" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, ordunun yıpratılmasına izin vermeyeceklerini belirterek mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç kaldırdığı görüntülere ilişkin, ‘Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?’ diyerek gerekli araştırmaların yapıldığını ve ‘bunların temizleneceğini’ dile getirdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Erdoğan’ın teğmenler hakkında yaptığı konuşmasında... Sert cümleler de var, şefkat tınısı taşıyan cümleler de var
." dedi ve sebepleri ile birlikte açıkladı
:
"Şu cümleler, kararlı bir ödünsüzlük içeriyor: “Bakılacak, araştırılacak. Birkaç kendini bilmez temizlenecek. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları atacağız.” Şu cümlelerde ise şefkat tınısı var: “Birinci olan üç kızımız var. Birinin ismi İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi de birer Anadolu yavrusu. Bu oyuna nasıl geldiler?” Buradan öyle çok anlamlı, çok kuvvetli, çok farklı bir sonuç çıkarmıyorum. Amacım sadece bu detayı kayda geçirmek."