Ahmet Hakan, Erdoğan'ın teğmenler konuşmasını değerlendirdi: 'Kararlılık da var şefkat de'

"Şu cümleler, kararlı bir ödünsüzlük içeriyor: “Bakılacak, araştırılacak. Birkaç kendini bilmez temizlenecek. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları atacağız.” Şu cümlelerde ise şefkat tınısı var: “Birinci olan üç kızımız var. Birinin ismi İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi de birer Anadolu yavrusu. Bu oyuna nasıl geldiler?” Buradan öyle çok anlamlı, çok kuvvetli, çok farklı bir sonuç çıkarmıyorum. Amacım sadece bu detayı kayda geçirmek."