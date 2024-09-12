https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/abd-baskan-yardimcisi-kamala-harris-aysenur-ezgi-eyginin-oldurulmesi-yasanmamasi-gereken-korkunc-1087933899.html

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi, yaşanmaması gereken korkunç bir trajedi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi, yaşanmaması gereken korkunç bir trajedi

Sputnik Türkiye

Batı Şeria'da düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından kafasından vurularak öldürülen Türk- Amerikan Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T11:08+0300

2024-09-12T11:08+0300

2024-09-12T11:08+0300

türkiye

ayşenur ezgi eygi

abd

kamala harris

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israil-filistin

batı şeria

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İsrail'de keskin nişancı tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi beklenirken ABD Başkan Yardımcısı ve yeni başkan adayı Kamala Harris konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Yardımcısı Harris, İsrail askerlerinin Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'yi öldürmesine "yaşanmaması gereken korkunç trajedi" olduğunu belirterek tepki gösterdi.Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Batı Şeria'da, İsraillilerin saldırısına uğrayan Filistin topraklarının genişlemesine karşın barışçıl şekilde gösterilere katıldığını belirten Harris, "Kimse barışçıl bir protestoya katıldığı için öldürülmemeli" değerlendirmesinde bulundu. Harris bu durumun 'kabul edilemez' olduğunu, İsrail'in ön soruşturmasının, Eygi'nin öldürülmesinin 'trajik bir hata sonucu' meydana geldiğini gösterdiğini işaret ettiğini belirtti. Konuya ilişkin İsrail hükümetine karşı baskı yapmaya devam edeceklerini belirten Kamala Harris, 'sorumluluk alınması' çağrısı yaptı.'ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma' çağrısıABD'li Senatör Patty Murray ile Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal, ABD Başkanı Joe Biden'a konu hakkında mektup gönderdi.Gönderilen mektupta, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin 'ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma' çağrısında bulundu. Eygi'nin yaşadığı Washington eyaletinin Kongre'deki temsilcileri olan İkilinin, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderdikleri mektupta, 'Eygi'nin öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini' vurguladı. İsrail'in yaptığı soruşturmayı yeterli bulduklarını kaydederek, 'FBI öncülüğünde acil, şeffaf, muteber, kapsamlı ve bağımsız bir ABD soruşturması' talep ettilerAyşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altında olan Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteriye katılmış, burada İsrailli bir keskin nişancısı tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/israilde-oldurulen-aysenur-ezgi-eygi-didimde-defnedilecek-esi-aydinda-taziyeleri-kabul-etti-1087917368.html

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ayşenur ezgi eygi , abd, kamala harris, antony blinken, joe biden, israil-filistin, batı şeria