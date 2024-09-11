https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/israilde-oldurulen-aysenur-ezgi-eygi-didimde-defnedilecek-esi-aydinda-taziyeleri-kabul-etti-1087917368.html

İsrail'de öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi Didim'de defnedilecek: Eşi Aydın'da taziyeleri kabul etti

İsrail'de öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi Didim'de defnedilecek: Eşi Aydın'da taziyeleri kabul etti

Sputnik Türkiye

İsrail askeri tarafından gösteride öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, Aydın'ın Didim ilçesinde eşinin dede evinde... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T19:08+0300

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İsrail'de keskin nişancı tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilecek.Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Pakistan asıllı eşi Hamid Mazhar Ali, annesiyle geldiği Aydın Didim'de taziyeleri kabul etti. Üzgün olduğu görülen Ali soruları yanıtsız bıraktı. İsrail'de öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin Türkiye'ye getirilerek Aydın'ın Didim ilçesine defnedileceği açıklandı.Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivisti olan Ayşenur Ezgi Eygi 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde yaşadı. Washington Üniversitesinde çift dal yaptı. Türk aktivist, 2024 Haziran'da ana dal Psikoloji bölümünün yanı sıra Orta Doğu Dilleri ve Kültür bölümünü tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ak-parti-sozcusu-celik-hem-harbiyeliler-hem-imam-hatipliler-milletin-degeridir-1087912478.html

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