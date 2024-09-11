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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/zaharova-kievin-rus-topraklarindaki-tum-teror-eylemleri-ardinda-abd-ingiltere-ve-nato-toplulugu-var-1087913293.html
Zaharova: Kiev'in Rus topraklarındaki tüm terör eylemlerinin arkasında ABD, İngiltere ve NATO topluluğu var
Zaharova: Kiev'in Rus topraklarındaki tüm terör eylemlerinin arkasında ABD, İngiltere ve NATO topluluğu var
Sputnik Türkiye
Ukraynalı güçlerin Moskova Bölgesi'nin Ramenskoye semtindeki bir konut binasına düzenlediği ve bir kadının hayatını kaybetmesine yol açtığı saldırıya tepki... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T16:26+0300
2024-09-11T16:27+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ramenskoye saldırısıyla ilgili açıklamasında "Bugün Rusya topraklarında gerçekleştirilen tüm terör eylemlerinin arkasında ABD, İngiltere ve NATO topluluğunun bulunduğundan hiç kimsenin şüphesi yok. Maalesef 'topluluğu' sözcüğünü kullanmadan geçemem" dedi.Kiev rejiminin sadece bir araç olduğunu belirten Zaharova, bu rejimin 'kollarını' yönlendirenlerin Washington ve Londra olduğunun altını çizdi.Batılı ülkelerdeki hükümetlerin ve istihbarat servislerinin Rusya'daki sistem dışı muhalefeti ülkedeki siyasi durumu istikrarsızlaştırmak için kullanmaya çalıştığını anlatan Zaharova, bu girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.Zaharova, Rus toplumunun Washington, Londra ve tüm tebaalarının kötü niyetli faaliyetlerinin amaçlarını çok iyi anladığını belirterek halkın daha fazla dayanışma sergilediğini, hasımlara karşı daha güçlü durduğunu kaydetti.Ukrayna ordusu, önceki gece uçak tipi İHA'ları kullanarak başta Moskova Bölgesi olmak üzere Rusya bölgelerine yönelik yoğun saldırı düzenlemişti.Rusya hava savunma güçleri 100'den fazla İHA vurarak saldırıyı püskürtürken saldırıda sivil can kaybı yaşanmıştı.Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Telegram paylaşımında, Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesinde İHA saldırısı sonucu 46 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordusu karşısındaki konumu zayıfladıkça Kiev rejiminin terör faaliyetlerine başvurma isteğinin arttığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rus-savunma-bakani-belousov-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-dusman-birlikleri-onemli-kayiplar-1087908435.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya ordusu, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, moskova, abd, ingiltere, washington, nato, londra, kiev
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Zaharova: Kiev'in Rus topraklarındaki tüm terör eylemlerinin arkasında ABD, İngiltere ve NATO topluluğu var

16:26 11.09.2024 (güncellendi: 16:27 11.09.2024)
© SputnikМария Захарова во время еженедельного брифинга (28 августа 2024). Москвa
Мария Захарова во время еженедельного брифинга (28 августа 2024). Москвa - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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Ukraynalı güçlerin Moskova Bölgesi'nin Ramenskoye semtindeki bir konut binasına düzenlediği ve bir kadının hayatını kaybetmesine yol açtığı saldırıya tepki gösteren Zaharova, Kiev'in eylemlerinin arkasındaki güçleri açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ramenskoye saldırısıyla ilgili açıklamasında "Bugün Rusya topraklarında gerçekleştirilen tüm terör eylemlerinin arkasında ABD, İngiltere ve NATO topluluğunun bulunduğundan hiç kimsenin şüphesi yok. Maalesef 'topluluğu' sözcüğünü kullanmadan geçemem" dedi.

Kiev rejiminin sadece bir araç olduğunu belirten Zaharova, bu rejimin 'kollarını' yönlendirenlerin Washington ve Londra olduğunun altını çizdi.

Batılı ülkelerdeki hükümetlerin ve istihbarat servislerinin Rusya'daki sistem dışı muhalefeti ülkedeki siyasi durumu istikrarsızlaştırmak için kullanmaya çalıştığını anlatan Zaharova, bu girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Zaharova, Rus toplumunun Washington, Londra ve tüm tebaalarının kötü niyetli faaliyetlerinin amaçlarını çok iyi anladığını belirterek halkın daha fazla dayanışma sergilediğini, hasımlara karşı daha güçlü durduğunu kaydetti.

Ukrayna ordusu, önceki gece uçak tipi İHA'ları kullanarak başta Moskova Bölgesi olmak üzere Rusya bölgelerine yönelik yoğun saldırı düzenlemişti.

Rusya hava savunma güçleri 100'den fazla İHA vurarak saldırıyı püskürtürken saldırıda sivil can kaybı yaşanmıştı.

Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Telegram paylaşımında, Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesinde İHA saldırısı sonucu 46 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordusu karşısındaki konumu zayıfladıkça Kiev rejiminin terör faaliyetlerine başvurma isteğinin arttığını belirtmişti.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов перед началом встречи с президентом России (7 ноября 2023). Москвa - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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