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Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri iptal edildi: Metrolarda yoğunluk yaşandı
Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri iptal edildi: Metrolarda yoğunluk yaşandı
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İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Metro İstanbul tarafından... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza yoğunluğa neden oldu.Metro İstanbul A.Ş. tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin iptal edildiği ve yeni güzergahın Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında olduğu açıklandı. Metroda yaşanan arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluşurken yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi.Seferler normale döndüMetro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür'' dedi.Metro İstanbul X paylaşımı şöyle:
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istanbul metro sefer saatleri, yenikapı hacıosman metro hattı, vezneciler metro seferi, istanbul toplu ulaşım saatleri
istanbul metro sefer saatleri, yenikapı hacıosman metro hattı, vezneciler metro seferi, istanbul toplu ulaşım saatleri

Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri iptal edildi: Metrolarda yoğunluk yaşandı

21:18 11.09.2024
© AA / Selami KüçükoğluÜsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 40 saattir giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA / Selami Küçükoğlu
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İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Metro İstanbul tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü açıklandı.
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza yoğunluğa neden oldu.
Metro İstanbul A.Ş. tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin iptal edildiği ve yeni güzergahın Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında olduğu açıklandı. Metroda yaşanan arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluşurken yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi.

Seferler normale döndü

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür'' dedi.
Metro İstanbul X paylaşımı şöyle:
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