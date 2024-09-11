https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/yenikapi-haciosman-metro-hatti-seferleri-iptal-edildi-metrolarda-yogunluk-yasandi-1087920097.html
Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri iptal edildi: Metrolarda yoğunluk yaşandı
Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri iptal edildi: Metrolarda yoğunluk yaşandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Metro İstanbul tarafından... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T21:18+0300
2024-09-11T21:18+0300
2024-09-11T21:18+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
metro
metro istanbul
metro istanbul aş
ekrem imamoğlu
yenikapı-hacıosman metro hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083080344_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fff935fc8672bbbe3abfed49434a47e9.jpg
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza yoğunluğa neden oldu.Metro İstanbul A.Ş. tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin iptal edildiği ve yeni güzergahın Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında olduğu açıklandı. Metroda yaşanan arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluşurken yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi.Seferler normale döndüMetro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür'' dedi.Metro İstanbul X paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/diyanet-isleri-baskanligi-ali-erbasin-luks-konutu-haberlerini-yalanladi-1087919604.html
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istanbul metro sefer saatleri, yenikapı hacıosman metro hattı, vezneciler metro seferi, istanbul toplu ulaşım saatleri
istanbul metro sefer saatleri, yenikapı hacıosman metro hattı, vezneciler metro seferi, istanbul toplu ulaşım saatleri
Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri iptal edildi: Metrolarda yoğunluk yaşandı
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. Metro İstanbul tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü açıklandı.
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza yoğunluğa neden oldu.
Metro İstanbul A.Ş. tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin iptal edildiği ve yeni güzergahın Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında olduğu açıklandı. Metroda yaşanan arıza nedeniyle metro duraklarında yoğunluk oluşurken yürüyen merdivenler ile asansörün çalışmadığı gözlemlendi.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür'' dedi.
Metro İstanbul X paylaşımı şöyle: