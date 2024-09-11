https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/turkiyeden-sonra-iraktan-vize-muafiyeti-karari-15-yas-alti-ve-50-yas-ustu-turk-vatandaslari-1087883123.html

Türkiye'den sonra Irak'tan vize muafiyeti kararı: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Türk vatandaşları yararlanabilecek

Türkiye'den sonra Irak'tan vize muafiyeti kararı: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Türk vatandaşları yararlanabilecek

Sputnik Türkiye

Irak hükümetinin aldığı yeni karara göre, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Türk vatandaşları 30 gün süreyle Irak'a vizesiz seyahat edebilecek. Türkiye, 29 Ağustos... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T00:09+0300

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Irak hükümeti, 15 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlama kararı aldı. 15 yaş altı ve 50 yaş üstündeki Türk vatandaşları Irak'a vizesiz seyahat edebilecek.Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında, 50 yaş üzeri ve 15 yaşını doldurmamış umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Irak'a vizesiz seyahat edebileceği kararı alındı.Söz konusu karara göre, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Türk vatandaşlarının pasaportlarına Irak'taki havalimanları ve sınır kapılarında giriş mührü basılacak ve bu kişiler Irak'ta 30 gün süreyle ikamet edebilecek.Türkiye, Iraklılara vize muafiyeti sağlamıştıResmi Gazete'de yayımlanan 29 Ağustos 2024 tarihli karar doğrultusunda, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Iraklılar'a 1 Eylül'den itibaren 90 gün ikamet süreli vize muafiyeti getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/resmi-gazetede-yayimlandi-15-yas-alti-ve-50-yas-ustu-iraklilar-turkiyeye-vizesiz-giris-yapabilecek-1087395630.html

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