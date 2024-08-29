https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/resmi-gazetede-yayimlandi-15-yas-alti-ve-50-yas-ustu-iraklilar-turkiyeye-vizesiz-giris-yapabilecek-1087395630.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar'a vize muafiyeti

Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar'a vize muafiyeti

Sputnik Türkiye

15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklıların 1 Eylül'den itibaren Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilmesini sağlayacak karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T00:46+0300

2024-08-29T00:46+0300

2024-08-29T01:03+0300

politika

resmi gazete

vize

vize muafiyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg

Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Iraklılar Türkiye'ye 90 gün ikamet süreli vize muafiyetine sahip olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ıraklılar vizesiz giriş, ıraklılar vizesiz, ıraklılar vize serbestisi, ırsaklılar vizesiz türkiye, ıraklılar vizesiz türkiye'ye gidebilir mi, ıraklılar için türkiye vizesi, ıraklılar vize serbestisi, ıraklılar vize muafiyeti