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Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar'a vize muafiyeti
Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar'a vize muafiyeti
Sputnik Türkiye
15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklıların 1 Eylül'den itibaren Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilmesini sağlayacak karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
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Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Iraklılar Türkiye'ye 90 gün ikamet süreli vize muafiyetine sahip olacak.
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar'a vize muafiyeti

00:46 29.08.2024 (güncellendi: 01:03 29.08.2024)
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Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© İHA
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15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklıların 1 Eylül'den itibaren Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilmesini sağlayacak karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Iraklılar Türkiye'ye 90 gün ikamet süreli vize muafiyetine sahip olacak.
resmi gazete karar
resmi gazete karar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
resmi gazete karar
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