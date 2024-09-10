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Donald Trump'ın ünlü sloganı 'Make America Great Again' şapkası, Adıyaman'da üretiliyor
Donald Trump'ın ünlü sloganı 'Make America Great Again' şapkası, Adıyaman'da üretiliyor
Sputnik Türkiye
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Adıyaman'da 'Amerika'yı tekrar harika yap' sloganlı şapkalar üretiliyor. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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abd
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Deprem bölgesi Adıyaman’dan Amerika’daki seçimlerde kullanılmak üzere Başkan Adayı Donald Trump için 100 bin adet şapka yaptırılarak ABD’ye gönderildi.Türkiye’deki seçimlerde siyasi partilerin şapka siparişlerini karşılayan Adıyamanlı firma, gözünü kasımdaki ABD seçimlerine çevirdi. Adıyaman’ın Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Zirve Şapka Promosyon fabrikasında işçiler yaklaşık 1 haftalık çalışma ile Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerine aday olan Donald Trump için 100 bin adet şapka üretimi yaptı.'Made in Türkiye' imzası taşıyor ‘Made in Türkiye’ imzasını taşıyan ve üzerinde ‘Amerika’yı tekrar harika yapın’ yazılı şapkalar tamamlanarak karayoluyla yaklaşık 10 bin 700 kilometre mesafede bulunan ABD’ye gönderildi.ABD seçimleri için Donald Trump’a şapka üreten firmanın aynı zamanda daha önceden de Ukrayna gibi ülkeler için de askeri şapka üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/donald-trump-kamala-harrisin-gocmen-politikasi-bombardimana-tuttu-iste-yeni-komsularimiz-1087526906.html
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donald trump, make america great again, abd, adıyaman, şapka
donald trump, make america great again, abd, adıyaman, şapka

Donald Trump'ın ünlü sloganı 'Make America Great Again' şapkası, Adıyaman'da üretiliyor

16:59 10.09.2024 (güncellendi: 17:01 10.09.2024)
© CİHAN KİZİR - YUSUF MERT IŞIK-AW284823Trump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© CİHAN KİZİR - YUSUF MERT IŞIK-AW284823
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Adıyaman'da 'Amerika'yı tekrar harika yap' sloganlı şapkalar üretiliyor.
Deprem bölgesi Adıyaman’dan Amerika’daki seçimlerde kullanılmak üzere Başkan Adayı Donald Trump için 100 bin adet şapka yaptırılarak ABD’ye gönderildi.
Türkiye’deki seçimlerde siyasi partilerin şapka siparişlerini karşılayan Adıyamanlı firma, gözünü kasımdaki ABD seçimlerine çevirdi. Adıyaman’ın Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Zirve Şapka Promosyon fabrikasında işçiler yaklaşık 1 haftalık çalışma ile Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerine aday olan Donald Trump için 100 bin adet şapka üretimi yaptı.
© CİHAN KİZİR - YUSUF MERT IŞIK-AW284823Donald Trump'un ünlü kırmızı şapkası
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Donald Trump'un ünlü kırmızı şapkası
© CİHAN KİZİR - YUSUF MERT IŞIK-AW284823

'Made in Türkiye' imzası taşıyor

‘Made in Türkiye’ imzasını taşıyan ve üzerinde ‘Amerika’yı tekrar harika yapın’ yazılı şapkalar tamamlanarak karayoluyla yaklaşık 10 bin 700 kilometre mesafede bulunan ABD’ye gönderildi.
ABD seçimleri için Donald Trump’a şapka üreten firmanın aynı zamanda daha önceden de Ukrayna gibi ülkeler için de askeri şapka üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.
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