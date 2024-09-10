https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/donald-trumpin-unlu-slogani-make-america-great-again-sapkasi-adiyamanda-uretiliyor-1087872110.html

Donald Trump'ın ünlü sloganı 'Make America Great Again' şapkası, Adıyaman'da üretiliyor

Donald Trump'ın ünlü sloganı 'Make America Great Again' şapkası, Adıyaman'da üretiliyor

Sputnik Türkiye

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Adıyaman'da 'Amerika'yı tekrar harika yap' sloganlı şapkalar üretiliyor. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T16:59+0300

2024-09-10T16:59+0300

2024-09-10T17:01+0300

dünya

donald trump

make america great again

abd

adıyaman

şapka

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Deprem bölgesi Adıyaman’dan Amerika’daki seçimlerde kullanılmak üzere Başkan Adayı Donald Trump için 100 bin adet şapka yaptırılarak ABD’ye gönderildi.Türkiye’deki seçimlerde siyasi partilerin şapka siparişlerini karşılayan Adıyamanlı firma, gözünü kasımdaki ABD seçimlerine çevirdi. Adıyaman’ın Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Zirve Şapka Promosyon fabrikasında işçiler yaklaşık 1 haftalık çalışma ile Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerine aday olan Donald Trump için 100 bin adet şapka üretimi yaptı.'Made in Türkiye' imzası taşıyor ‘Made in Türkiye’ imzasını taşıyan ve üzerinde ‘Amerika’yı tekrar harika yapın’ yazılı şapkalar tamamlanarak karayoluyla yaklaşık 10 bin 700 kilometre mesafede bulunan ABD’ye gönderildi.ABD seçimleri için Donald Trump’a şapka üreten firmanın aynı zamanda daha önceden de Ukrayna gibi ülkeler için de askeri şapka üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/donald-trump-kamala-harrisin-gocmen-politikasi-bombardimana-tuttu-iste-yeni-komsularimiz-1087526906.html

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donald trump, make america great again, abd, adıyaman, şapka