https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/tekirdagda-bebege-darp-ve-istismar-tutuklu-sayisi-3e-cikti--1087905213.html

Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 3'e çıktı

Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 3'e çıktı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da darp edildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve beyin ameliyatı geçiren iki yaşındaki kız bebeğe ilişkin soruşturmada bebeğin annesinin ardından... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T13:43+0300

2024-09-11T13:43+0300

2024-09-11T13:49+0300

türkiye

tekirdağ

bebek

darp

malkara

şiddet

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti. Bebeğin annesinin ardından iki kişi daha tutuklandı. Ne olmuştu? 10 Eylül'de Malkara ilçesinde, S.Y. (2), gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iki-yasindaki-kiz-bebek-darp-edildigi-iddiasiyla-hastanede-kaldirildi-bebek-yogun-bakimda-iki-kisi-1087874316.html

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tekirdağ, bebek, darp, malkara, şiddet