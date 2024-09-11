https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/tekirdagda-bebege-darp-ve-istismar-tutuklu-sayisi-3e-cikti--1087905213.html
Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 3'e çıktı
Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 3'e çıktı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da darp edildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve beyin ameliyatı geçiren iki yaşındaki kız bebeğe ilişkin soruşturmada bebeğin annesinin ardından... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:43+0300
2024-09-11T13:43+0300
2024-09-11T13:49+0300
türkiye
tekirdağ
bebek
darp
malkara
şiddet
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti. Bebeğin annesinin ardından iki kişi daha tutuklandı. Ne olmuştu? 10 Eylül'de Malkara ilçesinde, S.Y. (2), gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iki-yasindaki-kiz-bebek-darp-edildigi-iddiasiyla-hastanede-kaldirildi-bebek-yogun-bakimda-iki-kisi-1087874316.html
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tekirdağ, bebek, darp, malkara, şiddet
tekirdağ, bebek, darp, malkara, şiddet
Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 3'e çıktı
13:43 11.09.2024 (güncellendi: 13:49 11.09.2024)
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Tekirdağ'da darp edildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve beyin ameliyatı geçiren iki yaşındaki kız bebeğe ilişkin soruşturmada bebeğin annesinin ardından 2 komşu da tutuklandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti. Bebeğin annesinin ardından iki kişi daha tutuklandı.
10 Eylül'de Malkara ilçesinde, S.Y. (2), gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.