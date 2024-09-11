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Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 3'e çıktı
Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 3'e çıktı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da darp edildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve beyin ameliyatı geçiren iki yaşındaki kız bebeğe ilişkin soruşturmada bebeğin annesinin ardından... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:43+0300
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti. Bebeğin annesinin ardından iki kişi daha tutuklandı. Ne olmuştu? 10 Eylül'de Malkara ilçesinde, S.Y. (2), gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iki-yasindaki-kiz-bebek-darp-edildigi-iddiasiyla-hastanede-kaldirildi-bebek-yogun-bakimda-iki-kisi-1087874316.html
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tekirdağ, bebek, darp, malkara, şiddet
tekirdağ, bebek, darp, malkara, şiddet

Tekirdağ'da bebeğe darp ve istismar: Tutuklu sayısı 3'e çıktı

13:43 11.09.2024 (güncellendi: 13:49 11.09.2024)
© Mesut Karadumantekirdag
tekirdag - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Mesut Karaduman
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Ayrıntılar geliyor
Tekirdağ'da darp edildiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve beyin ameliyatı geçiren iki yaşındaki kız bebeğe ilişkin soruşturmada bebeğin annesinin ardından 2 komşu da tutuklandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti. Bebeğin annesinin ardından iki kişi daha tutuklandı.

Ne olmuştu?

10 Eylül'de Malkara ilçesinde, S.Y. (2), gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
tekirdag - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
TÜRKİYE
İki yaşındaki bebek darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı: Bebek yoğun bakımda, bebeğin annesi gözaltında
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