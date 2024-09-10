https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iki-yasindaki-kiz-bebek-darp-edildigi-iddiasiyla-hastanede-kaldirildi-bebek-yogun-bakimda-iki-kisi-1087874316.html

İki yaşındaki kız bebek darp edildiği iddiasıyla hastanede kaldırıldı: Bebek yoğun bakımda, iki kişi gözaltında

İki yaşındaki kız bebek darp edildiği iddiasıyla hastanede kaldırıldı: Bebek yoğun bakımda, iki kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan ve beyin ameliyatı geçiren iki yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili iki kişi... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T17:34+0300

2024-09-10T17:34+0300

2024-09-10T17:34+0300

türkiye

tekirdağ

çocuk

çocuklara şiddet

bebek

beyin kanaması

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, iki yaşındaki S.Y. isimli kız bebek, dün gece rahatsızlandığı belirtilerek yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muayene sırasında ise bebeğin vücudunda darp izlerine rastlanırken, beyin kanaması şüphesi üzerine hemen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Beyin ameliyatına alındıBebek, şehir hastanesindeki hemen beyin ameliyatına alındı. Ameliyat sonrasında ise yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İki kişi polis tarafından gözaltına alındıPolis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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tekirdağ

bebek

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Sputnik Türkiye

tekirdağ, çocuk, çocuklara şiddet, bebek, beyin kanaması