https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iki-yasindaki-kiz-bebek-darp-edildigi-iddiasiyla-hastanede-kaldirildi-bebek-yogun-bakimda-iki-kisi-1087874316.html
İki yaşındaki kız bebek darp edildiği iddiasıyla hastanede kaldırıldı: Bebek yoğun bakımda, iki kişi gözaltında
İki yaşındaki kız bebek darp edildiği iddiasıyla hastanede kaldırıldı: Bebek yoğun bakımda, iki kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan ve beyin ameliyatı geçiren iki yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili iki kişi... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T17:34+0300
2024-09-10T17:34+0300
2024-09-10T17:34+0300
türkiye
tekirdağ
çocuk
çocuklara şiddet
bebek
beyin kanaması
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, iki yaşındaki S.Y. isimli kız bebek, dün gece rahatsızlandığı belirtilerek yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muayene sırasında ise bebeğin vücudunda darp izlerine rastlanırken, beyin kanaması şüphesi üzerine hemen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Beyin ameliyatına alındıBebek, şehir hastanesindeki hemen beyin ameliyatına alındı. Ameliyat sonrasında ise yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İki kişi polis tarafından gözaltına alındıPolis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narinin-olduruldugunu-itiraf-eden-nevzat-bahtiyar-adliye-sevk-edildi-1087869864.html
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tekirdağ
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tekirdağ, çocuk, çocuklara şiddet, bebek, beyin kanaması
tekirdağ, çocuk, çocuklara şiddet, bebek, beyin kanaması
İki yaşındaki kız bebek darp edildiği iddiasıyla hastanede kaldırıldı: Bebek yoğun bakımda, iki kişi gözaltında
Tekirdağ'da darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan ve beyin ameliyatı geçiren iki yaşındaki kız bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, iki yaşındaki S.Y. isimli kız bebek, dün gece rahatsızlandığı belirtilerek yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muayene sırasında ise bebeğin vücudunda darp izlerine rastlanırken, beyin kanaması şüphesi üzerine hemen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Bebek, şehir hastanesindeki hemen beyin ameliyatına alındı. Ameliyat sonrasında ise yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
İki kişi polis tarafından gözaltına alındı
Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.