Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de 3 bin dolar fakirleşeceğiz
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne Suriye'nin onayı olmadan çağrıldı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
2 dk
YOL ARKADAŞI
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
17:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin sigorta sorunları
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/soygu-uluslararasi-guvenlik-sisteminin-erozyona-ugramasi-bagimsiz-ulkeler-icin-bir-tehdit-1087896277.html
Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit
Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğramasının bağımsız ülkeler için bir tehdit olduğunu belirtti. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T10:57+0300
2024-09-11T11:05+0300
dünya
brics
rusya
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
uluslararası güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087896651_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_66ea4df0375419ae3a71c7492314d0cb.jpg
BRICS ülkelerinin güvenlik konularından sorumlu yüksek temsilcilerinin toplantısında konuşan Şoygu, “Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit” ifadesini kullandı.BRICS ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliği potansiyelinin henüz tükenmekten çok uzak olduğunu kaydeden Şoygu, Küresel Güney’in tüm ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmenin BRICS kapsamındaki çalışmaların önemli bir unsuru olduğun belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Şoygu, mevcut toplantı kapsamında, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konularını görüşmek üzere davetli ülkelerle ayrı bir oturumun yapılacağını ekledi.Rusya 1 Ocak'tan bu yana BRICS dönem başkanlığını yürütüyor. 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılması planlanan BRICS Zirvesi öncesinde St. Petersburg’da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/soygu-ukrayna-turkiyenin-nukleer-tesislerin-hedef-alinmamasina-iliskin-teklifini-reddetti-1087853315.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087896651_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_1138650aeac0b67fde23ea74adf83f1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brics, rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, uluslararası güvenlik
brics, rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, uluslararası güvenlik

Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit

10:57 11.09.2024 (güncellendi: 11:05 11.09.2024)
© Sputnik / Алексей ДаничевRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Sputnik / Алексей Даничев
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğramasının bağımsız ülkeler için bir tehdit olduğunu belirtti.
BRICS ülkelerinin güvenlik konularından sorumlu yüksek temsilcilerinin toplantısında konuşan Şoygu, “Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit” ifadesini kullandı.
BRICS ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliği potansiyelinin henüz tükenmekten çok uzak olduğunu kaydeden Şoygu, Küresel Güney’in tüm ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmenin BRICS kapsamındaki çalışmaların önemli bir unsuru olduğun belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Dünya sahnesinde meydana gelen dramatik değişim koşullarında, bu tür bir işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna ve dünya çoğunluğunun konsolidasyonuna katkıda bulunacağına inanıyorum. Ortak çabalarımız sayesinde birliğimiz, çıkar dengesinin sağlanması, barış, istikrar ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi için önemli bir araç haline gelecek.
Şoygu, mevcut toplantı kapsamında, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konularını görüşmek üzere davetli ülkelerle ayrı bir oturumun yapılacağını ekledi.
Rusya 1 Ocak'tan bu yana BRICS dönem başkanlığını yürütüyor. 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılması planlanan BRICS Zirvesi öncesinde St. Petersburg’da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı düzenlendi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
Ukrayna krizi
Şoygu: Ukrayna, Türkiye'nin nükleer tesislerin hedef alınmamasına ilişkin teklifini reddetti
Dün, 11:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала