https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/soygu-uluslararasi-guvenlik-sisteminin-erozyona-ugramasi-bagimsiz-ulkeler-icin-bir-tehdit-1087896277.html

Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit

Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğramasının bağımsız ülkeler için bir tehdit olduğunu belirtti. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

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BRICS ülkelerinin güvenlik konularından sorumlu yüksek temsilcilerinin toplantısında konuşan Şoygu, “Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit” ifadesini kullandı.BRICS ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliği potansiyelinin henüz tükenmekten çok uzak olduğunu kaydeden Şoygu, Küresel Güney’in tüm ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmenin BRICS kapsamındaki çalışmaların önemli bir unsuru olduğun belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Şoygu, mevcut toplantı kapsamında, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konularını görüşmek üzere davetli ülkelerle ayrı bir oturumun yapılacağını ekledi.Rusya 1 Ocak'tan bu yana BRICS dönem başkanlığını yürütüyor. 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılması planlanan BRICS Zirvesi öncesinde St. Petersburg’da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı düzenlendi.

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