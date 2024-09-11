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Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit
Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğramasının bağımsız ülkeler için bir tehdit olduğunu belirtti. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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BRICS ülkelerinin güvenlik konularından sorumlu yüksek temsilcilerinin toplantısında konuşan Şoygu, “Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit” ifadesini kullandı.BRICS ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliği potansiyelinin henüz tükenmekten çok uzak olduğunu kaydeden Şoygu, Küresel Güney’in tüm ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmenin BRICS kapsamındaki çalışmaların önemli bir unsuru olduğun belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Şoygu, mevcut toplantı kapsamında, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konularını görüşmek üzere davetli ülkelerle ayrı bir oturumun yapılacağını ekledi.Rusya 1 Ocak'tan bu yana BRICS dönem başkanlığını yürütüyor. 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılması planlanan BRICS Zirvesi öncesinde St. Petersburg’da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı düzenlendi.
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brics, rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, uluslararası güvenlik
Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit
10:57 11.09.2024 (güncellendi: 11:05 11.09.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğramasının bağımsız ülkeler için bir tehdit olduğunu belirtti.
BRICS ülkelerinin güvenlik konularından sorumlu yüksek temsilcilerinin toplantısında konuşan Şoygu, “Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit” ifadesini kullandı.
BRICS ülkeleri arasındaki güvenlik işbirliği potansiyelinin henüz tükenmekten çok uzak olduğunu kaydeden Şoygu, Küresel Güney’in tüm ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmenin BRICS kapsamındaki çalışmaların önemli bir unsuru olduğun belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Dünya sahnesinde meydana gelen dramatik değişim koşullarında, bu tür bir işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna ve dünya çoğunluğunun konsolidasyonuna katkıda bulunacağına inanıyorum. Ortak çabalarımız sayesinde birliğimiz, çıkar dengesinin sağlanması, barış, istikrar ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi için önemli bir araç haline gelecek.
Şoygu, mevcut toplantı kapsamında, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konularını görüşmek üzere davetli ülkelerle ayrı bir oturumun yapılacağını ekledi.
Rusya 1 Ocak'tan bu yana BRICS dönem başkanlığını yürütüyor. 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılması planlanan BRICS Zirvesi öncesinde St. Petersburg’da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı düzenlendi.