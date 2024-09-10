Şoygu: Ukrayna, Türkiye'nin nükleer tesislerin hedef alınmamasına ilişkin teklifini reddetti
11:08 10.09.2024 (güncellendi: 11:34 10.09.2024)
© Sputnik / Гавриил ГригоровSergey Şoygu
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) ve Zaporojye NGS'ye yönelik saldırı planları son dönemde gündemde önemli bir yer tutarken Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'dan Ankara'nın daha önce yaptığı öneriye Kiev'in ne yanıt verdiğini açıkladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Türkiye tarafından yapılan ve nükleer tesislerin hedef alınmamasını öngören teklifi reddettiğini açıkladı.
St.Petersburg'da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı marjında Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Şoygu, Ukrayna'nın nükleer saldırılar konusundaki tutumuyla ilgili önemli bir bilgi verdi.
Şoygu, "Türkiye daha önce nükleer enerji tesislerine saldırılar düzenlenmemesini teklif etti, Ukrayna ise bunu reddetti" dedi.
St.Petersburg'da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı marjında Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Şoygu, Ukrayna'nın nükleer saldırılar konusundaki tutumuyla ilgili önemli bir bilgi verdi.
Şoygu, "Türkiye daha önce nükleer enerji tesislerine saldırılar düzenlenmemesini teklif etti, Ukrayna ise bunu reddetti" dedi.
'Ukrayna meselesinde İstanbul'da varılan anlaşmayı esas alıyoruz'
Rusya'nın Ukrayna meselesinde çeşitli ülkeler tarafından sunulan ateşkes ve barış önerilerine bakışına değinen Şoygu, Moskova'nın Nisan 2022'de İstanbul'da varılan ve Kiev tarafından da onaylanan anlaşmayı esas aldığının altını çizdi.
Ukrayna'yla ilgili önerilerin St. Petersburg'daki toplantının ana gündem maddelerinden biri olacağını kaydeden Şoygu, "Farklı inisiyatifler vardı. Geçen yıl Afrika ülkeleri kendi inisiyatiflerini sundu, daha sonra Brezilya ve Çin'den öneri geldi ve yaklaşık 110 ülke buna katıldı. Masada çok farklı teklifler var ancak Devlet Başkanımız Putin'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamayı esas alıyoruz. Rusya'nın masasında Nisan 2022'de İstanbul'da alınan karar var" dedi.
Şoygu, İstanbul'da varılan anlaşmanın tüm tarafları tatmin ettiğini ve Kiev tarafından onaylandığını da anımsattı.
Ukrayna'yla ilgili önerilerin St. Petersburg'daki toplantının ana gündem maddelerinden biri olacağını kaydeden Şoygu, "Farklı inisiyatifler vardı. Geçen yıl Afrika ülkeleri kendi inisiyatiflerini sundu, daha sonra Brezilya ve Çin'den öneri geldi ve yaklaşık 110 ülke buna katıldı. Masada çok farklı teklifler var ancak Devlet Başkanımız Putin'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamayı esas alıyoruz. Rusya'nın masasında Nisan 2022'de İstanbul'da alınan karar var" dedi.
Şoygu, İstanbul'da varılan anlaşmanın tüm tarafları tatmin ettiğini ve Kiev tarafından onaylandığını da anımsattı.