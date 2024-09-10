https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/soygu-ukrayna-turkiyenin-nukleer-tesislerin-hedef-alinmamasina-iliskin-teklifini-reddetti-1087853315.html

Şoygu: Ukrayna, Türkiye'nin nükleer tesislerin hedef alınmamasına ilişkin teklifini reddetti

Şoygu: Ukrayna, Türkiye'nin nükleer tesislerin hedef alınmamasına ilişkin teklifini reddetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) ve Zaporojye NGS'ye yönelik saldırı planları son dönemde gündemde önemli bir yer tutarken... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T11:08+0300

2024-09-10T11:08+0300

2024-09-10T11:34+0300

ukrayna krizi

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şoygu

sergey şoygu

rusya güvenlik konseyi

ukrayna

ukrayna krizi

türkiye

nükleer tesis

saint petersburg

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Türkiye tarafından yapılan ve nükleer tesislerin hedef alınmamasını öngören teklifi reddettiğini açıkladı.St.Petersburg'da BRICS Ülkeleri Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcileri Toplantısı marjında Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Şoygu, Ukrayna'nın nükleer saldırılar konusundaki tutumuyla ilgili önemli bir bilgi verdi. Şoygu, "Türkiye daha önce nükleer enerji tesislerine saldırılar düzenlenmemesini teklif etti, Ukrayna ise bunu reddetti" dedi.'Ukrayna meselesinde İstanbul'da varılan anlaşmayı esas alıyoruz'Rusya'nın Ukrayna meselesinde çeşitli ülkeler tarafından sunulan ateşkes ve barış önerilerine bakışına değinen Şoygu, Moskova'nın Nisan 2022'de İstanbul'da varılan ve Kiev tarafından da onaylanan anlaşmayı esas aldığının altını çizdi.Ukrayna'yla ilgili önerilerin St. Petersburg'daki toplantının ana gündem maddelerinden biri olacağını kaydeden Şoygu, "Farklı inisiyatifler vardı. Geçen yıl Afrika ülkeleri kendi inisiyatiflerini sundu, daha sonra Brezilya ve Çin'den öneri geldi ve yaklaşık 110 ülke buna katıldı. Masada çok farklı teklifler var ancak Devlet Başkanımız Putin'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamayı esas alıyoruz. Rusya'nın masasında Nisan 2022'de İstanbul'da alınan karar var" dedi.Şoygu, İstanbul'da varılan anlaşmanın tüm tarafları tatmin ettiğini ve Kiev tarafından onaylandığını da anımsattı.

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