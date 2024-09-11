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Sopa ile darp edilerek öldürüldü
Sopa ile darp edilerek öldürüldü
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta bir kişi fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürüldü. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T12:33+0300
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türkiye
kahramanmaraş
darp
cinayet
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İddiaya göre Kahramanmaraş'ta yaşayan Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, 4 kişinin Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü. Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından Kazancı'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir kişinin bulunduğu bilgisiyle Kazancı'nın ailesi acı haberi aldı. 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı toprağa verildi. Polis, olayın ardından 4 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Kazancı'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iki-yasindaki-kiz-bebek-darp-edildigi-iddiasiyla-hastanede-kaldirildi-bebek-yogun-bakimda-iki-kisi-1087874316.html
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kahramanmaraş, darp, cinayet
kahramanmaraş, darp, cinayet

Sopa ile darp edilerek öldürüldü

12:33 11.09.2024
© İHA / HALİL ULUBEY-AW285033Sopa ile darp edilerek öldürüldü
Sopa ile darp edilerek öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© İHA / HALİL ULUBEY-AW285033
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Kahramanmaraş'ta bir kişi fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürüldü.
İddiaya göre Kahramanmaraş'ta yaşayan Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu.
Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, 4 kişinin Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü.
Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından Kazancı'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir kişinin bulunduğu bilgisiyle Kazancı'nın ailesi acı haberi aldı. 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı toprağa verildi. Polis, olayın ardından 4 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Kazancı'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.
tekirdag - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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