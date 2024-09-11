https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/solaryum-salonu-mudurunun-30-yildir-musterilerini-gozetledigi-ortaya-cikti-1087892818.html
Solaryum salonu müdürünün 30 yıldır müşterilerini 'gözetlediği' ortaya çıktı
Solaryum salonu müdürünün 30 yıldır müşterilerini 'gözetlediği' ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Japonya'da bir solaryum salonunun 62 yaşındaki müdürü, müşterilerinin uygunsuz görüntülerini gizlice çektiği iddiasıyla tutuklandı, kendisini de... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T09:41+0300
2024-09-11T09:41+0300
2024-09-11T09:41+0300
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japonya
taciz
gizli kamera
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Japonya'da akıllara durgunluk veren bir röntgencilik skandalı yaşandı. Tokyo'daki bir solaryum salonunun müdürü, yaklaşık 30 yıldır müşterilerin uygunsuz görüntülerini çektiği gerekçesiyle tutuklandı. Yerel polisten edinilen bilgilere göre, olay bir müşterinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. 6 Ağustos'ta salonu ziyaret eden 20’li yaşlardaki bir kadın müşteri, solaryum makinesini kullandığı sırada odadaki perdelerin hareket ettiğini fark etti. Durumdan şüphelenen müşteri, cep telefonunu perdelere bakacak şekilde ayak ucuna koyarak görüntü almaya başladı. Görüntüleri incelediğinde perde arkasından fotoğraf ve video çekildiğini tespit eden kadın, durumu polise bildirdi.'Beğendiğim müşterileri kayda aldım'Olayın ardından tutuklanan 62 yaşındaki işletme müdürü Hirotaka Yamamoto, polisteki ifadesinde suçunu kabul ederek, "Cinsel arzularımı tatmin etmek için beğendiğim müşterilerin görüntülerini kaydettim" dedi. Salonun açılışından beri söz konusu suçu işlediğini söyleyen Yamamoto, "Bunu yaklaşık 30 yıldır yapıyorum. Yakalanacağımı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı. Yamamoto'nun akıllı telefonunda yapılan incelemede yaklaşık 400 kadın müşterinin uygunsuz fotoğrafını bulan polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240224/unlu-fransiz-aktris-14-yasindayken-iki-yonetmen-bana-cinsel-saldirida-bulundu-1081057131.html
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japonya, taciz, gizli kamera
japonya, taciz, gizli kamera
Solaryum salonu müdürünün 30 yıldır müşterilerini 'gözetlediği' ortaya çıktı
Japonya'da bir solaryum salonunun 62 yaşındaki müdürü, müşterilerinin uygunsuz görüntülerini gizlice çektiği iddiasıyla tutuklandı, kendisini de 'yakalanacağımı hiç düşünmemiştim' diyerek savundu. Telefonunda yapılan incelemede ise 400'e yakın kadının uygunsuz görüntüleri bulundu.
Japonya'da akıllara durgunluk veren bir röntgencilik skandalı yaşandı.
Tokyo'daki bir solaryum salonunun müdürü, yaklaşık 30 yıldır müşterilerin uygunsuz görüntülerini çektiği gerekçesiyle tutuklandı. Yerel polisten edinilen bilgilere göre, olay bir müşterinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. 6 Ağustos'ta salonu ziyaret eden 20’li yaşlardaki bir kadın müşteri, solaryum makinesini kullandığı sırada odadaki perdelerin hareket ettiğini fark etti.
Durumdan şüphelenen müşteri, cep telefonunu perdelere bakacak şekilde ayak ucuna koyarak görüntü almaya başladı. Görüntüleri incelediğinde perde arkasından fotoğraf ve video çekildiğini tespit eden kadın, durumu polise bildirdi.
'Beğendiğim müşterileri kayda aldım'
Olayın ardından tutuklanan 62 yaşındaki işletme müdürü Hirotaka Yamamoto, polisteki ifadesinde suçunu kabul ederek, "Cinsel arzularımı tatmin etmek için beğendiğim müşterilerin görüntülerini kaydettim" dedi. Salonun açılışından beri söz konusu suçu işlediğini söyleyen Yamamoto, "Bunu yaklaşık 30 yıldır yapıyorum. Yakalanacağımı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı. Yamamoto'nun akıllı telefonunda yapılan incelemede yaklaşık 400 kadın müşterinin uygunsuz fotoğrafını bulan polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.