https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/senegalde-batan-yasadisi-gocmen-teknesinde-can-kaybi-26ya-yukseldi-1087893477.html
Senegal'de batan yasadışı göçmen teknesinde can kaybı 26’ya yükseldi
Senegal'de batan yasadışı göçmen teknesinde can kaybı 26’ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Senegal’den Kanarya Adaları’na doğru yola çıkan ve 100'den fazla yasadışı göçmeni taşıyan tekne batmış, Senegal donanması arama ve kurtarma çalışmalarına... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T10:12+0300
2024-09-11T10:12+0300
2024-09-11T10:12+0300
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Senegal’in Mbour kentinden 8 Eylül’de İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na doğru yola çıkan 100 kişilik yasadışı göçmen teknesi alabora olmuş, teknenin sahibi Cheikh Sall, güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Batan teknede sağ kalan kişiler ilk etapta balıkçılar ve Senegal donanması tarafından kurtarıldı ancak zaman geçtikçe ölü sayısı yükselmeye devam etti.Senegal donanması, dün akşam yaptığı açıklamada 17 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve toplam ölü sayısının 26 olduğunu duyurdu. Donanma dün ayrıca 20’si çocuk 421 yasadışı göçmeni taşıyan 2 tekne daha durdurduğunu duyurdu.2024’te 22 bin 300 kişi Kanarya Adaları’na ayak bastıİspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın başından bu yana 22 bin 300'den fazla yasadışı göçmen Kanarya Adaları'na ayak bastı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 daha fazla olduğu kaydedildi. Bu sayılar, yolda alabora olan tekneleri ve dolasıyla ölen yasadışı göçmenleri kapsamıyor.Ölümcül Atlantik Rotası: Ölenlerin sayısı bilinmiyorBatı Afrika'dan Kanarya Adaları'na giden Atlantik rotası dünyanın en ölümcül rotalarından biri. Batı Afrika'dan ayrılanlar hakkında bilgi eksikliği nedeniyle kesin bir ölüm sayısı olmasa da, İspanyol göçmen hakları grubu Walking Borders, yalnızca bu yıl kurbanların binlerce olduğunu tahmin ediyor.Kaybolan veya sorun yaşayan göçmen tekneleri, genellikle Atlantik'te kayboluyor, bazıları aylarca okyanusta sürükleniyor ve sonunda yalnızca insan kalıntılarını taşıyarak Karayipler ve Latin Amerika'da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/solaryum-salonu-mudurunun-30-yildir-musterilerini-gozetledigi-ortaya-cikti-1087892818.html
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senegal, senegal ordusu, yasadışı göçmenler, yasadışı göç, atlantik, atlantik okyanusu, atlantik rotası, kanarya adaları, ispanya
senegal, senegal ordusu, yasadışı göçmenler, yasadışı göç, atlantik, atlantik okyanusu, atlantik rotası, kanarya adaları, ispanya
Senegal'de batan yasadışı göçmen teknesinde can kaybı 26’ya yükseldi
Senegal’den Kanarya Adaları’na doğru yola çıkan ve 100'den fazla yasadışı göçmeni taşıyan tekne batmış, Senegal donanması arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Donanma dün akşam yaptığı açıklamada 17 kişinin daha cesedine ulaştıklarını ve ölü sayısının 26’ya yükseldiğini duyurdu.
Senegal’in Mbour kentinden 8 Eylül’de İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na doğru yola çıkan 100 kişilik yasadışı göçmen teknesi alabora olmuş, teknenin sahibi Cheikh Sall, güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Batan teknede sağ kalan kişiler ilk etapta balıkçılar ve Senegal donanması tarafından kurtarıldı ancak zaman geçtikçe ölü sayısı yükselmeye devam etti.
Senegal donanması, dün akşam yaptığı açıklamada 17 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve toplam ölü sayısının 26 olduğunu duyurdu. Donanma dün ayrıca 20’si çocuk 421 yasadışı göçmeni taşıyan 2 tekne daha durdurduğunu duyurdu.
2024’te 22 bin 300 kişi Kanarya Adaları’na ayak bastı
İspanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın başından bu yana 22 bin 300'den fazla yasadışı göçmen Kanarya Adaları'na ayak bastı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 daha fazla olduğu kaydedildi. Bu sayılar, yolda alabora olan tekneleri ve dolasıyla ölen yasadışı göçmenleri kapsamıyor.
Ölümcül Atlantik Rotası: Ölenlerin sayısı bilinmiyor
Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na giden Atlantik rotası dünyanın en ölümcül rotalarından biri. Batı Afrika'dan ayrılanlar hakkında bilgi eksikliği nedeniyle kesin bir ölüm sayısı olmasa da, İspanyol göçmen hakları grubu Walking Borders, yalnızca bu yıl kurbanların binlerce olduğunu tahmin ediyor.
Kaybolan veya sorun yaşayan göçmen tekneleri, genellikle Atlantik'te kayboluyor, bazıları aylarca okyanusta sürükleniyor ve sonunda yalnızca insan kalıntılarını taşıyarak Karayipler ve Latin Amerika'da bulunuyor.