Rus ordusu, Kiev Bölgesi'nde NATO askeri teçhizatının bulunduğu depoları imha etti
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna destek için NATO ülkeleri tarafından gönderilen askeri teçhizatı vurmaya devam ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, NATO ülkelerinden yeni askeri teçhizatın getirildiği Kiev Bölgesi'ndeki endüstriyel depoların bulunduğu mevkiye bombardıman düzenlediğini söyledi.
Sputnik'e demeç veren Lebedev, "11 Eylül gece 03:20'de Pereyaslav kenti, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan tesislere yönelik bombardımanla sarsıldı. Endüstriyel depoların ve devasa teknik bakım istasyonunun bulunduğu, güneydeki Lageri semti civarına atış yapıldı" dedi.
Kaynaklarının depolara NATO ülkelerinden yeni askeri teçhizatın getirildiğini söylediğini aktaran Lebedev, istasyonda söz konusu teçhizatın İHA saldırılarına karşı koruyucu kaplamayla örtüldüğünü, tanklara dinamik koruma sağlandığını, arazi araçlarına İHA'lar için fırlatma düzenekleri kurulduğunu kaydetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.
Sputnik'e demeç veren Lebedev, "11 Eylül gece 03:20'de Pereyaslav kenti, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan tesislere yönelik bombardımanla sarsıldı. Endüstriyel depoların ve devasa teknik bakım istasyonunun bulunduğu, güneydeki Lageri semti civarına atış yapıldı" dedi.
Kaynaklarının depolara NATO ülkelerinden yeni askeri teçhizatın getirildiğini söylediğini aktaran Lebedev, istasyonda söz konusu teçhizatın İHA saldırılarına karşı koruyucu kaplamayla örtüldüğünü, tanklara dinamik koruma sağlandığını, arazi araçlarına İHA'lar için fırlatma düzenekleri kurulduğunu kaydetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.