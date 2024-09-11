https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/saray-mobilyalarini-caldin-tartismasi-bolsonaroya-tazminat-odenmesiyle-sonuclandi-1087897053.html
‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı
‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı
Sputnik Türkiye
Brezilya mahkemesi, eski Brezilya Başkanı Bolsonaro’nun başkanlık konutundaki mobilyaları çaldığı iddiaları sebebiyle Brezilya hükümetini, 2 bin 600 dolar... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T11:10+0300
2024-09-11T11:10+0300
2024-09-11T11:10+0300
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jair bolsonaro
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Başkanlık seçimleri sonrasında göreve gelen Brezilya Başkanı Lula da Silva, Bolsonaro'yu Alvorada Sarayı’nı boşaltırken 260'tan fazla eşyayı almakla suçlamıştı. Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro, 2019 ile 2022 arasındaki üç yıllık döneminde konuttaki kamuya ait mobilyaları depoya kaldırdıklarını ve evi, kendi zevklerine göre dekore etmeyi tercih ettiklerini açıkladı.Brezilya’da federal mahkeme, dün Bolsonaro çiftine ‘sarayı soydukları’ iddiaları sonucunda uğradıkları ‘manevi zarar’ için 2 bin 600 ABD doları tazminat ödenmesine hükmetti. 30 Haziran 1958 yılında açılan Alvorada Sarayı, Brezilya Başkanlarının ikametgah ettikleri başkanlık konutudur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/soygu-uluslararasi-guvenlik-sisteminin-erozyona-ugramasi-bagimsiz-ulkeler-icin-bir-tehdit-1087896277.html
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brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, jair bolsonaro, alvorada sarayı, tazminat, manevi tazminat
brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, jair bolsonaro, alvorada sarayı, tazminat, manevi tazminat
‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı
Brezilya mahkemesi, eski Brezilya Başkanı Bolsonaro’nun başkanlık konutundaki mobilyaları çaldığı iddiaları sebebiyle Brezilya hükümetini, 2 bin 600 dolar tazminat ödemeye mahkum etti. İddiaların ardından Bolsonaro, kamu mobilyalarını depoya kaldırdıklarını açıklamıştı.
Başkanlık seçimleri sonrasında göreve gelen Brezilya Başkanı Lula da Silva, Bolsonaro'yu Alvorada Sarayı’nı boşaltırken 260'tan fazla eşyayı almakla suçlamıştı. Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro, 2019 ile 2022 arasındaki üç yıllık döneminde konuttaki kamuya ait mobilyaları depoya kaldırdıklarını ve evi, kendi zevklerine göre dekore etmeyi tercih ettiklerini açıkladı.
Brezilya’da federal mahkeme, dün Bolsonaro çiftine ‘sarayı soydukları’ iddiaları sonucunda uğradıkları ‘manevi zarar’ için 2 bin 600 ABD doları tazminat ödenmesine hükmetti. 30 Haziran 1958 yılında açılan Alvorada Sarayı, Brezilya Başkanlarının ikametgah ettikleri başkanlık konutudur.