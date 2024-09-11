‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de 3 bin dolar fakirleşeceğiz
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne Suriye'nin onayı olmadan çağrıldı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
2 dk
YOL ARKADAŞI
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
17:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin sigorta sorunları
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/saray-mobilyalarini-caldin-tartismasi-bolsonaroya-tazminat-odenmesiyle-sonuclandi-1087897053.html
‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı
‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı
Sputnik Türkiye
Brezilya mahkemesi, eski Brezilya Başkanı Bolsonaro’nun başkanlık konutundaki mobilyaları çaldığı iddiaları sebebiyle Brezilya hükümetini, 2 bin 600 dolar... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T11:10+0300
2024-09-11T11:10+0300
dünya
brezilya
luiz inacio lula da silva
lula da silva
jair bolsonaro
alvorada sarayı
tazminat
manevi tazminat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087896123_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a764da4a9d41dcd2d870c49cbd059d2f.jpg
Başkanlık seçimleri sonrasında göreve gelen Brezilya Başkanı Lula da Silva, Bolsonaro'yu Alvorada Sarayı’nı boşaltırken 260'tan fazla eşyayı almakla suçlamıştı. Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro, 2019 ile 2022 arasındaki üç yıllık döneminde konuttaki kamuya ait mobilyaları depoya kaldırdıklarını ve evi, kendi zevklerine göre dekore etmeyi tercih ettiklerini açıkladı.Brezilya’da federal mahkeme, dün Bolsonaro çiftine ‘sarayı soydukları’ iddiaları sonucunda uğradıkları ‘manevi zarar’ için 2 bin 600 ABD doları tazminat ödenmesine hükmetti. 30 Haziran 1958 yılında açılan Alvorada Sarayı, Brezilya Başkanlarının ikametgah ettikleri başkanlık konutudur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/soygu-uluslararasi-guvenlik-sisteminin-erozyona-ugramasi-bagimsiz-ulkeler-icin-bir-tehdit-1087896277.html
brezilya
alvorada sarayı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087896123_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_181a5a3ea2e107915c86ca36f62100b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, jair bolsonaro, alvorada sarayı, tazminat, manevi tazminat
brezilya, luiz inacio lula da silva, lula da silva, jair bolsonaro, alvorada sarayı, tazminat, manevi tazminat

‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı

11:10 11.09.2024
© Fotoğraf‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı
‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Brezilya mahkemesi, eski Brezilya Başkanı Bolsonaro’nun başkanlık konutundaki mobilyaları çaldığı iddiaları sebebiyle Brezilya hükümetini, 2 bin 600 dolar tazminat ödemeye mahkum etti. İddiaların ardından Bolsonaro, kamu mobilyalarını depoya kaldırdıklarını açıklamıştı.
Başkanlık seçimleri sonrasında göreve gelen Brezilya Başkanı Lula da Silva, Bolsonaro'yu Alvorada Sarayı’nı boşaltırken 260'tan fazla eşyayı almakla suçlamıştı. Bolsonaro ve eşi Michelle Bolsonaro, 2019 ile 2022 arasındaki üç yıllık döneminde konuttaki kamuya ait mobilyaları depoya kaldırdıklarını ve evi, kendi zevklerine göre dekore etmeyi tercih ettiklerini açıkladı.
© FotoğrafBrezilya Devlet Başkanlarının resmi ikâmetgâhı Alvorada Sarayı
‘Saray mobilyalarını çaldın’ tartışması, Bolsonaro’ya tazminat ödenmesiyle sonuçlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
Brezilya Devlet Başkanlarının resmi ikâmetgâhı Alvorada Sarayı
© Fotoğraf
Brezilya’da federal mahkeme, dün Bolsonaro çiftine ‘sarayı soydukları’ iddiaları sonucunda uğradıkları ‘manevi zarar’ için 2 bin 600 ABD doları tazminat ödenmesine hükmetti. 30 Haziran 1958 yılında açılan Alvorada Sarayı, Brezilya Başkanlarının ikametgah ettikleri başkanlık konutudur.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
DÜNYA
Şoygu: Uluslararası güvenlik sisteminin erozyona uğraması bağımsız ülkeler için bir tehdit
10:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала