https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rusyanin-uc-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1087891704.html

Rusya’nın üç bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya’nın üç bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Oryol, Belgorod ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait dört insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T09:14+0300

2024-09-11T09:14+0300

2024-09-11T09:17+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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Bakanlığın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemlerinin dört İHA imha ettiği bildirildi.Oryol Bölgesi’nde iki İHA vurulurken Belgorod ve Kursk bölgelerinde de birer aracın imha edildiği belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Muharebe sahasında istediği sonuçlardan uzaklaştıkça sivillere yönelik saldırılarını sıklaştıran Ukrayna ordusu önceki gece de uçak tipi İHA'ları kullanarak başta Moskova olmak üzere Rusya bölgelerine yönelik yoğun saldırı düzenlemişti. Rusya hava savunma güçleri 100'den fazla İHA vurarak saldırıyı püskürtürken saldırıda sivil can kaybı yaşanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordusu karşısındaki konumu zayıfladıkça Kiev rejiminin terör faaliyetlerine başvurma isteğinin arttığını belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı güçlerin Moskova Bölgesi'nin Ramenskoye semtindeki bir konut binasına düzenlediği ve bir kadının hayatını kaybetmesine yol açtığı saldırının silahlı faaliyetlerle ilişkilendirilemeyeceğini belirterek, "Kiev rejimi gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/biden-ukraynanin-rusyayi-uzun-menzilli-silahlarla-vurmasi-konusu-uzerinde-calisiyoruz-1087884953.html

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