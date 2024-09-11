https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/biden-ukraynanin-rusyayi-uzun-menzilli-silahlarla-vurmasi-konusu-uzerinde-calisiyoruz-1087884953.html
Biden: Ukrayna’nın Rusya'yı uzun menzilli silahlarla vurması konusu üzerinde çalışıyoruz
Biden: Ukrayna’nın Rusya'yı uzun menzilli silahlarla vurması konusu üzerinde çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, Ukrayna’nın Rusya’ya uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını belirtti. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T01:20+0300
2024-09-11T01:20+0300
2024-09-11T01:19+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın ‘derinliklerine’ ABD yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını söyledi.Biden gazetecilerin bu yöndeki sorusuna, "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi.Batı medyası daha önce ABD'nin yakın zamanda Kiev'in Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verebileceğini, Amerikan yönetiminde Biden'ı bu konuda ikna etmeye çalışan bir grup olduğunu aktarmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Perşembe günü Ukrayna'yı ziyaret edecek. Beyaz Saray bu tür saldırıları desteklemiyor ancak Amerikan basınında çıkan haberlere göre Blinken, Kiev’i ziyareti sırasında bu izni verebilir. Rusya, ABD'nin gerilimi daha da tırmandırma kararının küresel dünya için tehlikeli sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/blinken-abd-ukraynanin-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldirmasina-izin-verebilir-1087883620.html
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joe biden, abd, rusya, ukrayna, uzun menzilli füze, saldırı, kiev, antony blinken, beyaz saray, nato, sergey lavrov, kremlin
joe biden, abd, rusya, ukrayna, uzun menzilli füze, saldırı, kiev, antony blinken, beyaz saray, nato, sergey lavrov, kremlin
Biden: Ukrayna’nın Rusya'yı uzun menzilli silahlarla vurması konusu üzerinde çalışıyoruz
ABD Başkanı Biden, Ukrayna’nın Rusya’ya uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın ‘derinliklerine’ ABD yapımı uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin verilmesi konusu üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Biden gazetecilerin bu yöndeki sorusuna, "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi.
Batı medyası daha önce ABD'nin yakın zamanda Kiev'in Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verebileceğini, Amerikan yönetiminde Biden'ı bu konuda ikna etmeye çalışan bir grup olduğunu aktarmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Perşembe günü Ukrayna'yı ziyaret edecek. Beyaz Saray bu tür saldırıları desteklemiyor ancak Amerikan basınında çıkan haberlere göre Blinken, Kiev’i ziyareti sırasında bu izni verebilir. Rusya, ABD'nin gerilimi daha da tırmandırma kararının küresel dünya için tehlikeli sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.