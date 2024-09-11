https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rusya-savunma-bakanligi-tu-160-ucaklari-barents-ve-norvec-denizleri-uzerinde-ucus-gerceklestirdi-1087916693.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Tu-160 uçakları Barents ve Norveç denizleri üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Tu-160 uçakları Barents ve Norveç denizleri üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Okyanus-2024 tatbikatı kapsamında Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerindeki... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T18:24+0300
2024-09-11T18:24+0300
2024-09-11T18:23+0300
dünya
okyanus
tatbikat
tu-160
rusya savunma bakanlığı
rus hava-uzay kuvvetleri
su-35s çok amaçlı avcı uçağı
su-30sm
aleksandr moiseyev
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait uzun menzilli iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, Okyanus-2024 tatbikatı kapsamında Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Mürettebatın uçuş sırasında, simüle edilmiş kritik düşman hedeflerine karşı havadan fırlatılan seyir füzeleriyle hava saldırıları düzenlemeye ilişkin eğitim görevleri üzerinde çalıştıkları belirtildi.Su-35S ve Su-30SM uçaklarının eşlik ettiği Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarının uçuş süresinin 9 saati aştığı kaydedildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait uçakların tüm uçuşlarının uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak yapıldığı vurgulandı.Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Eylül'e kadar sürecek olan Okyanus-2024 planlı stratejik tatbikatının başladığını duyurmuştu. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev'in komutasında ikili formatta gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kalibr-oniks-x-35-rusya-ve-cin-ordularinin-tatbikatinda-seyir-fuzeleri-devrede-1087874902.html
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okyanus, tatbikat, tu-160, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, su-30sm, aleksandr moiseyev
okyanus, tatbikat, tu-160, rusya savunma bakanlığı, rus hava-uzay kuvvetleri, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, su-30sm, aleksandr moiseyev
Rusya Savunma Bakanlığı: Tu-160 uçakları Barents ve Norveç denizleri üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Okyanus-2024 tatbikatı kapsamında Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait uzun menzilli iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, Okyanus-2024 tatbikatı kapsamında Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Mürettebatın uçuş sırasında, simüle edilmiş kritik düşman hedeflerine karşı havadan fırlatılan seyir füzeleriyle hava saldırıları düzenlemeye ilişkin eğitim görevleri üzerinde çalıştıkları belirtildi.
Su-35S ve Su-30SM uçaklarının eşlik ettiği Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarının uçuş süresinin 9 saati aştığı kaydedildi.
Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait uçakların tüm uçuşlarının uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak yapıldığı vurgulandı.
Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Eylül'e kadar sürecek olan Okyanus-2024 planlı stratejik tatbikatının başladığını duyurmuştu. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev'in komutasında ikili formatta gerçekleştiriliyor.