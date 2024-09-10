https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kalibr-oniks-x-35-rusya-ve-cin-ordularinin-tatbikatinda-seyir-fuzeleri-devrede-1087874902.html

'Kalibr', 'Oniks', 'X-35': Rusya ve Çin ordularının tatbikatında seyir füzeleri devrede

'Kalibr', 'Oniks', 'X-35': Rusya ve Çin ordularının tatbikatında seyir füzeleri devrede

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Çin Donanması'nın Pasifik ve Arktik okyanusları ile Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirdiği... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T17:38+0300

2024-09-10T17:38+0300

2024-09-10T17:38+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Pasifik Okyanusu Filosu askerleri, Bastion ve Bal kıyı savunma sistemlerinden 'Oniks' ve 'Uran', Kuzey Filosu askerleri de Admiral Golovko fırkateyninden ise 'Kalibr' seyir füzelerini ateşledi.Füze gemileri R-14 ve R-18, Japon Denizi havzasında 'Moskit' seyir füzelerini ilk kez ateşledi. Pasifik Okyanusu'na ait 'Geroy Rossiyskoy Federatsii Aldar Tsıdenjalov'un mürettebatı ise, Uran füze kompleksiyle 'X-35' seyir füzesiyle belirlenen hedefi vurdu.Putin: ABD, füzelerini Asya'ya konuşlandırmak için çalışma yapıyor'Okyanus-2024' stratejik tatbikatının aktif fazının başlangıcına video konferans yöntemiyle bağlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin gelecek vaat eden füze sistemlerini Asya-Pasifik bölgesine konuşlandırmak için çalışma yürüttüğünü söyledi. Rusya lideri, "ABD ve müttefikleri, sözde ileri bölgelere orta ve kısa menzilli füzeler yerleştirme planlarını açıkça ilan ediyor. Bunların konuşlandırılacağı öncelikli bölgeler arasında Pasifik Okyanusu'nun batı kısmındaki adaların yanı sıra Asya Pasifik bölgesindeki bazı ülkeler yer alıyor. Bu bağlamda ABD ordusu halihazırda Asya-Pasifik bölgesine gelecek vaat eden füze sistemlerinin transferi ve konuşlandırılması ile ilgili çalışmalar yürütüyor" dedi.Putin, ABD'nin Rusya sınırlarına yakın söz konusu bölgelerdeki askeri varlığını artırmasının Rusya ve Çin'i dizginleme amacı taşıdığının altını çizdi.Rusya'nın 30 yıldan beri ilk kez bu kadar geniş kapsamlı tatbikat yaptığına dikkat çeken Putin, stratejik nükleer bileşenler de dahil Rus donanmasını ve silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye, onların imkan ve kabiliyetlerini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekata da değinen Putin, Rus donanma askerlerinin cephenin en sıcak noktalarında fedakarca çarpıştığını, düşmana yıkıcı darbeler indirdiğini, askeri tesisleri ve altyapıyı etkili şekilde imha ettiğini belirtti.16 Eylül'e kadar sürecek16 Eylül’e kadar sürecek olan tatbikat çerçevesindeki manevralar Pasifik ve Arktik Okyanusu dahil olmak üzere Akdeniz, Hazar Denizi ve Baltık Denizi sularında gerçekleştirilecek.Tatbikatlara 400'den fazla savaş gemisi, denizaltı ve yardımcı filoya ait destek gemileri katılırken, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne ait 120'den fazla uçak ve helikopter, yaklaşık 7 bin adet silah, askeri ve özel teçhizat ile 90 binden fazla personel hazır bulunuyor.Bakanlık, manevraların ilk aşamasında, askeri komutanın belirlenen muharebe eğitim sahalarında kuvvet gruplarını konuşlandırma çalışmaları gerçekleştireceğini, ikinci aşamada ise tatbikat katılımcılarının şartlı düşmanın stratejik öneme sahip tesislerini ve kuvvetlerini yenmek için ‘çıkarma ve muharebe operasyonları’ düzenleyeceğini ekledi.Önceki gün Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasının Rusya'nın ‘Okyanus- 2024’ tatbikatına katılacağını açıklamış, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması ve Rus Donanması, Pasifik Okyanusu’nda beşinci ortak devriyeyi gerçekleştirecektir” ifadelerini kullanılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/lukasenkodan-belarus-topraklarinda-silahli-eylem-hazirlayanlara-yanit-bekliyoruz-1087870209.html

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