https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-28-eylulde-bm-79-genel-kuruluna-hitap-edecek-1087909642.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, 28 Eylül’de BM 79. Genel Kurulu'na hitap edecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, 28 Eylül’de BM 79. Genel Kurulu'na hitap edecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 28 Eylül 2024 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacağı... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T14:55+0300
2024-09-11T14:55+0300
2024-09-11T14:58+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov’un ABD'nin New York kentinde açılışı yapılan BM Genel Kurulu'nun 79'uncu oturumunda 28 Eylül 2024 tarihinde konuşma yapacağıni ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini duyurdu.Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık ediyor. Lavrov'un, 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Üst Düzey Haftası'nda 28 Eylül'de bir konuşma yapması planlanıyor” ifadesini kullandı.Lavrov’un, Genel Kurul kapsamında BRICS ve G20 toplantıları dahil bazı etkinliklere de katılacağını söyleyen Zaharova, “Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı'nın, BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile yapacağı görüşmenin de aralarında bulunduğu bir dizi ikili temas gerçekleştirmesi planlanıyor” diye ekledi.BM Genel Kurulu'nun "çatışmaların çözümüne" yönelik 79'uncu oturumunun açılışı dün New York'ta yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/soygu-uluslararasi-guvenlik-sisteminin-erozyona-ugramasi-bagimsiz-ulkeler-icin-bir-tehdit-1087896277.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, antonio guterres, mariya zaharova, brics, g20
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, antonio guterres, mariya zaharova, brics, g20
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, 28 Eylül’de BM 79. Genel Kurulu'na hitap edecek
14:55 11.09.2024 (güncellendi: 14:58 11.09.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 28 Eylül 2024 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov’un ABD'nin New York kentinde açılışı yapılan BM Genel Kurulu'nun 79'uncu oturumunda 28 Eylül 2024 tarihinde konuşma yapacağıni ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini duyurdu.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık ediyor. Lavrov'un, 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Üst Düzey Haftası'nda 28 Eylül'de bir konuşma yapması planlanıyor” ifadesini kullandı.
Lavrov’un, Genel Kurul kapsamında BRICS ve G20 toplantıları dahil bazı etkinliklere de katılacağını söyleyen Zaharova, “Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı'nın, BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile yapacağı görüşmenin de aralarında bulunduğu bir dizi ikili temas gerçekleştirmesi planlanıyor” diye ekledi.
BM Genel Kurulu'nun "çatışmaların çözümüne" yönelik 79'uncu oturumunun açılışı dün New York'ta yapıldı.