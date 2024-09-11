https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rusya-disisleri-bakanligi-lavrov-28-eylulde-bm-79-genel-kuruluna-hitap-edecek-1087909642.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, 28 Eylül’de BM 79. Genel Kurulu'na hitap edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov, 28 Eylül’de BM 79. Genel Kurulu'na hitap edecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 28 Eylül 2024 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacağı... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T14:55+0300

2024-09-11T14:55+0300

2024-09-11T14:58+0300

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birleşmiş milletler (bm)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov’un ABD'nin New York kentinde açılışı yapılan BM Genel Kurulu'nun 79'uncu oturumunda 28 Eylül 2024 tarihinde konuşma yapacağıni ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini duyurdu.Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık ediyor. Lavrov'un, 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Üst Düzey Haftası'nda 28 Eylül'de bir konuşma yapması planlanıyor” ifadesini kullandı.Lavrov’un, Genel Kurul kapsamında BRICS ve G20 toplantıları dahil bazı etkinliklere de katılacağını söyleyen Zaharova, “Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı'nın, BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile yapacağı görüşmenin de aralarında bulunduğu bir dizi ikili temas gerçekleştirmesi planlanıyor” diye ekledi.BM Genel Kurulu'nun "çatışmaların çözümüne" yönelik 79'uncu oturumunun açılışı dün New York'ta yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/soygu-uluslararasi-guvenlik-sisteminin-erozyona-ugramasi-bagimsiz-ulkeler-icin-bir-tehdit-1087896277.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, antonio guterres, mariya zaharova, brics, g20