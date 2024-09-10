https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/devlet-bhcelinin-hayati-kitap-oluyor-1087881244.html

Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor

Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor

Sputnik Türkiye

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hayatının kitaplaştırılacağı duyuruldu. MHP sosyalmedya hesabından yapılan paylaşımda kitabın isminin 'Devlet Bahçeli Bir Ülküye... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T22:31+0300

2024-09-10T22:31+0300

2024-09-10T22:47+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

kitap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087880705_0:198:642:559_1920x0_80_0_0_440ad7bca30dbe377709cb525c461620.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Bahçeli'nin hayatının kitaplaştırılacağı duyuruldu. Kitabın isminin 'Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrünün Anlatılmamış Hikayesi' olduğu belirtilen videoda Bahçeli'nin "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem" sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, kitap