https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/devlet-bhcelinin-hayati-kitap-oluyor-1087881244.html
Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hayatının kitaplaştırılacağı duyuruldu. MHP sosyalmedya hesabından yapılan paylaşımda kitabın isminin 'Devlet Bahçeli Bir Ülküye... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T22:31+0300
2024-09-10T22:31+0300
2024-09-10T22:47+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
kitap
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Bahçeli'nin hayatının kitaplaştırılacağı duyuruldu. Kitabın isminin 'Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrünün Anlatılmamış Hikayesi' olduğu belirtilen videoda Bahçeli'nin "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem" sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, kitap
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, kitap
Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
22:31 10.09.2024 (güncellendi: 22:47 10.09.2024)
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hayatının kitaplaştırılacağı duyuruldu. MHP sosyalmedya hesabından yapılan paylaşımda kitabın isminin 'Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrünün Anlatılmamış Hikayesi' olduğu belirtildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Bahçeli'nin hayatının kitaplaştırılacağı duyuruldu.
Kitabın isminin 'Devlet Bahçeli Bir Ülküye Adanmış Ömrünün Anlatılmamış Hikayesi' olduğu belirtilen videoda Bahçeli'nin "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem" sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.