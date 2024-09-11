https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/putin-rusya-stratejik-hammade-ihracatina-kisitlama-getirebilir-1087920378.html

Putin: Rusya stratejik hammade ihracatına kısıtlama getirebilir

Putin: Rusya stratejik hammade ihracatına kısıtlama getirebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete stratejik hammadde ihracatını sınırlama olasılığını ‘düşünmesi’ talimatı verdi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T21:36+0300

2024-09-11T21:36+0300

2024-09-11T21:36+0300

dünya

vladimir putin

hükümet

toplantı

hammadde

ihracat

kısıtlama

uranyum

titanyum

nikel

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda başta uranyum, titanyum ve nikel olmak üzere stratejik hammadde ihracatına kısıtlama getirilmesinin düşünülmesini önerdi.Putin, “Rusya, bir dizi stratejik hammadde rezervinde lider durumda. Bize bir dizi malın tedarikinde kısıtlamalar getiriliyor. Dünya pazarına büyük miktarlarda tedarik ettiğimiz uranyum, titanyum, nikel gibi bazı mal türleri için, belki bizim de bazı kısıtlamaları düşünmemiz gerekiyor” dedi.Bazı ülkelerde stratejik hammadde rezervleri oluşturulmasının yanı sıra başka önlemlerin de alındığını anımsatan Rus lider, “Genel olarak, eğer bize zarar vermeyecekse, dış pazara yönelik tedariklere bazı kısıtlamalar getirmeyi düşünebiliriz" diye konuştu.Toplantıda Doğal Kaynaklar Bakanı Alekandr Kozlov’un ‘maden rezervlerinin dünya pazarlarını düzenlemek için olağanüstü fırsatlar sağlayabilecek hammadde ittifakları oluşturmaya olanak tanıdığını’ belirtmesi üzerine Putin, toplantı katılımcılarından yapılan önerileri değerlendirmelerini ve tartışmaları talimatını verdi.Rusya, dünya elmas rezervlerinin yüzde 55'ini, paladyumun yüzde 46'sını, altının yüzde 23'ünü, Güney Afrika ile birlikte dünya platin ve paladyum üretiminin yüzde 80'ini, Çin ile birlikte kömürün yüzde 56'sını ve vanadyumun yüzde 84'ünü kontrol ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/putin-rusya-ve-kuzey-kore-stratejik-ortakliklarini-guclendirmeye-devam-ediyor-1087818667.html

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vladimir putin, hükümet, toplantı, hammadde, ihracat, kısıtlama, uranyum, titanyum, nikel, elmas, altın