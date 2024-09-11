https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/putin-rusya-stratejik-hammade-ihracatina-kisitlama-getirebilir-1087920378.html
Putin: Rusya stratejik hammade ihracatına kısıtlama getirebilir
Putin: Rusya stratejik hammade ihracatına kısıtlama getirebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete stratejik hammadde ihracatını sınırlama olasılığını ‘düşünmesi’ talimatı verdi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T21:36+0300
2024-09-11T21:36+0300
2024-09-11T21:36+0300
dünya
vladimir putin
hükümet
toplantı
hammadde
ihracat
kısıtlama
uranyum
titanyum
nikel
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda başta uranyum, titanyum ve nikel olmak üzere stratejik hammadde ihracatına kısıtlama getirilmesinin düşünülmesini önerdi.Putin, “Rusya, bir dizi stratejik hammadde rezervinde lider durumda. Bize bir dizi malın tedarikinde kısıtlamalar getiriliyor. Dünya pazarına büyük miktarlarda tedarik ettiğimiz uranyum, titanyum, nikel gibi bazı mal türleri için, belki bizim de bazı kısıtlamaları düşünmemiz gerekiyor” dedi.Bazı ülkelerde stratejik hammadde rezervleri oluşturulmasının yanı sıra başka önlemlerin de alındığını anımsatan Rus lider, “Genel olarak, eğer bize zarar vermeyecekse, dış pazara yönelik tedariklere bazı kısıtlamalar getirmeyi düşünebiliriz" diye konuştu.Toplantıda Doğal Kaynaklar Bakanı Alekandr Kozlov’un ‘maden rezervlerinin dünya pazarlarını düzenlemek için olağanüstü fırsatlar sağlayabilecek hammadde ittifakları oluşturmaya olanak tanıdığını’ belirtmesi üzerine Putin, toplantı katılımcılarından yapılan önerileri değerlendirmelerini ve tartışmaları talimatını verdi.Rusya, dünya elmas rezervlerinin yüzde 55'ini, paladyumun yüzde 46'sını, altının yüzde 23'ünü, Güney Afrika ile birlikte dünya platin ve paladyum üretiminin yüzde 80'ini, Çin ile birlikte kömürün yüzde 56'sını ve vanadyumun yüzde 84'ünü kontrol ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/putin-rusya-ve-kuzey-kore-stratejik-ortakliklarini-guclendirmeye-devam-ediyor-1087818667.html
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vladimir putin, hükümet, toplantı, hammadde, ihracat, kısıtlama, uranyum, titanyum, nikel, elmas, altın
vladimir putin, hükümet, toplantı, hammadde, ihracat, kısıtlama, uranyum, titanyum, nikel, elmas, altın
Putin: Rusya stratejik hammade ihracatına kısıtlama getirebilir
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete stratejik hammadde ihracatını sınırlama olasılığını ‘düşünmesi’ talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda başta uranyum, titanyum ve nikel olmak üzere stratejik hammadde ihracatına kısıtlama getirilmesinin düşünülmesini önerdi.
Putin, “Rusya, bir dizi stratejik hammadde rezervinde lider durumda. Bize bir dizi malın tedarikinde kısıtlamalar getiriliyor. Dünya pazarına büyük miktarlarda tedarik ettiğimiz uranyum, titanyum, nikel gibi bazı mal türleri için, belki bizim de bazı kısıtlamaları düşünmemiz gerekiyor” dedi.
Bazı ülkelerde stratejik hammadde rezervleri oluşturulmasının yanı sıra başka önlemlerin de alındığını anımsatan Rus lider, “Genel olarak, eğer bize zarar vermeyecekse, dış pazara yönelik tedariklere bazı kısıtlamalar getirmeyi düşünebiliriz" diye konuştu.
Toplantıda Doğal Kaynaklar Bakanı Alekandr Kozlov’un ‘maden rezervlerinin dünya pazarlarını düzenlemek için olağanüstü fırsatlar sağlayabilecek hammadde ittifakları oluşturmaya olanak tanıdığını’ belirtmesi üzerine Putin, toplantı katılımcılarından yapılan önerileri değerlendirmelerini ve tartışmaları talimatını verdi.
Rusya, dünya elmas rezervlerinin yüzde 55'ini, paladyumun yüzde 46'sını, altının yüzde 23'ünü, Güney Afrika ile birlikte dünya platin ve paladyum üretiminin yüzde 80'ini, Çin ile birlikte kömürün yüzde 56'sını ve vanadyumun yüzde 84'ünü kontrol ediyor.