https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/putin-rusya-ve-kuzey-kore-stratejik-ortakliklarini-guclendirmeye-devam-ediyor-1087818667.html
Putin: Rusya ve Kuzey Kore stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye devam ediyor
Putin: Rusya ve Kuzey Kore stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ülkenin kuruluşunun 76. yıldönümü dolayısıyla kutlayarak Moskova ve Pyongyang'ın kapsamlı... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T12:49+0300
2024-09-09T12:49+0300
2024-09-09T12:52+0300
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in bugün Kuzey Kore’nin 76. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kim Jong-un’a kutlama mesajı gönderdi.Mesaj metninde, “Değerli Yoldaş Kim Jong-un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıldönümü münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Ortak çabalarımızla Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı planlı bir şekilde güçlendirmeye devam edeceğimizden eminim” ifadesine yer verildi.İşbirliğinin her iki halkın temel çıkarları doğrultusunda olup, Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla da uyumlu olduğunu kaydeden Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk geleneklerine dayandığını ve en yüksek seviyede bulunduğunu, iki ülke liderleri arasında Pyongyang'da gerçekleşen son yapıcı ve bilgilendirici görüşmenin de bunu doğruladığını yazdı.Putin, “İçtenlikle size sağlık ve başarılar, tüm yurttaşlarınıza da barış ve refah diliyorum” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/lavrov-riyadda-suudi-mevkidasi-al-saud-ve-kik-genel-sekreteri-al--budeyvi-ile-gorustu-1087817603.html
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rusya, kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un, işbirliği, kore yarımadası
Putin: Rusya ve Kuzey Kore stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye devam ediyor
12:49 09.09.2024 (güncellendi: 12:52 09.09.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ülkenin kuruluşunun 76. yıldönümü dolayısıyla kutlayarak Moskova ve Pyongyang'ın kapsamlı stratejik ortaklığının planlı olarak güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in bugün Kuzey Kore’nin 76. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kim Jong-un’a kutlama mesajı gönderdi.
Mesaj metninde, “Değerli Yoldaş Kim Jong-un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıldönümü münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Ortak çabalarımızla Rusya ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı planlı bir şekilde güçlendirmeye devam edeceğimizden eminim” ifadesine yer verildi.
İşbirliğinin her iki halkın temel çıkarları doğrultusunda olup, Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla da uyumlu olduğunu kaydeden Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk geleneklerine dayandığını ve en yüksek seviyede bulunduğunu, iki ülke liderleri arasında Pyongyang'da gerçekleşen son yapıcı ve bilgilendirici görüşmenin de bunu doğruladığını yazdı.
Putin, “İçtenlikle size sağlık ve başarılar, tüm yurttaşlarınıza da barış ve refah diliyorum” diye ekledi.