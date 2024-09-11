https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/oyun-oynamak-icin-babasinin-is-yerine-gitti-tuplerin-de-bulundugu-alanda-yangini-dikkatiyle-onledi-1087893988.html
Oyun oynamak için babasının iş yerine gitti: Tüplerin de bulunduğu alanda yangını dikkatiyle önledi
Oyun oynamak için babasının iş yerine gitti: Tüplerin de bulunduğu alanda yangını dikkatiyle önledi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, hafta sonu olduğundan dolayı kapalı olan ve içerisinde çok sayıda tüpün bulunduğu babasının işlettiği iş yerine bilgisayarda... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T10:54+0300
2024-09-11T10:54+0300
2024-09-11T10:55+0300
türkiye
tüp
yangın
çocuk
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Beyaz eşya, tüp ve su bayi olarak faaliyet gösteren iş yerinde elektrik kabloları kısa devre yaparak alev aldı. Önce elektrik akımını kestiKablolarda başlayan yangın, içinde televizyon bulunan bir kutuya sıçradı. Bu sırada iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için giren işletme sahibinin oğlu 13 yaşındaki Alper Aksoy, tutuşma seslerini duydu. Rafların bulunduğu bölümden duman çıktığını fark eden Aksoy, elektrik akımını kestikten sonra içtiği soğuk çay şişesiyle yangına müdahale etti. Soğuk çay ile yangını kontrol altına alan Alper Aksoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından incelme başlattı.Yangına çıktığı anda soğuk çayla müdahale edip büyümesine engel olan Alper Aksoy, “Dükkândaydım, tutuşma sesleri geldi. Baktım oradan alev çıkıyor. Elimde soğuk çay şişesi vardı, direk döktüm oraya” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/istanbulda-metrobus-yangini-dev-dumanlar-yukseliyor-1087712670.html
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tüp, yangın, çocuk
Oyun oynamak için babasının iş yerine gitti: Tüplerin de bulunduğu alanda yangını dikkatiyle önledi
10:54 11.09.2024 (güncellendi: 10:55 11.09.2024)
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, hafta sonu olduğundan dolayı kapalı olan ve içerisinde çok sayıda tüpün bulunduğu babasının işlettiği iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için giren çocuk, kabloların tutuşması sonucu başlayan yangını erken fark edip alevleri soğuk çayla söndürdü. Çocuğun o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beyaz eşya, tüp ve su bayi olarak faaliyet gösteren iş yerinde elektrik kabloları kısa devre yaparak alev aldı.
Önce elektrik akımını kesti
Kablolarda başlayan yangın, içinde televizyon bulunan bir kutuya sıçradı. Bu sırada iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için giren işletme sahibinin oğlu 13 yaşındaki Alper Aksoy, tutuşma seslerini duydu. Rafların bulunduğu bölümden duman çıktığını fark eden Aksoy, elektrik akımını kestikten sonra içtiği soğuk çay şişesiyle yangına müdahale etti. Soğuk çay ile yangını kontrol altına alan Alper Aksoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.
İş yerine gelen ekipler, iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından incelme başlattı.
Yangına çıktığı anda soğuk çayla müdahale edip büyümesine engel olan Alper Aksoy, “Dükkândaydım, tutuşma sesleri geldi. Baktım oradan alev çıkıyor. Elimde soğuk çay şişesi vardı, direk döktüm oraya” dedi.