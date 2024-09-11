https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/niluferden-reha-muhtarin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-biraz-zaman-lazim-1087889865.html

Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Biraz zaman lazım'

Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Biraz zaman lazım'

Sputnik Türkiye

19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Nilüfer... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T08:05+0300

2024-09-11T08:05+0300

2024-09-11T08:05+0300

yaşam

reha muhtar

nilüfer

şarkıcı

entübe

hastane

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Gazeteci Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Tedavisi devam eden Reha Muhtar'ı eski hayat arkadaşı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hastanede ziyaret etti.Muhabir Online'ın haberine göre; çıkışta muhabirlerle konuşan ünlü sanatçı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl?Nilüfer Yumlu "Reha Bey iyi. Gayet iyi... Daha da iyi olacak. Zamana ihtiyaç var biraz. Şu anda iyi. Oturuyordu. Sohbet ettik" dedi.Usta sanatçı, sözlerine "Biraz zaman lazım. Ne zaman taburcu olacağıyla ilgili bir şey söylemiyorlar henüz... " diye devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/reha-muhtar-yeniden-entube-edildi-solunum-sikintisi-yasiyor-1087455168.html

nilüfer

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reha muhtar, reha muhtar sağlık durumu, reha muhtar nilüfer