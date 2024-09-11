https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/nevsehir-belediye-baskani-rasim-ari-hakkinda--tetikci-mufettis-sorusturmasi-1087921924.html
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında 'Tetikçi müfettiş' soruşturması
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında 'Tetikçi müfettiş' soruşturması
Sputnik Türkiye
İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırladığı sırada yaptığı konuşmada... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T22:55+0300
2024-09-11T22:55+0300
2024-09-11T23:03+0300
politika
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında 'Tetikçi Müfettiş' sözleri nedeniyle Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Yeni Şafak gazetesinden Burak Doğan'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırlayan İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı "En önemli ve en kıymetli ortak noktamız ikimiz de tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz bir müfettiş 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik etmek için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanına da tetikçilik için orada olmuştu" demişti. Açıklama sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Rasim Arı hakkında 'Devletin yetkili başmüfettişine hakaret edip hedef gösterdiği iddiasıyla' soruşturma başlattı.Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kimdir?Rasim Arı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den yüzde 52.02 ile Nevşehir Belediye Başkanı oldu.Rasim Arı AK Parti'den İYİ Parti'ye geçti1975 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Rasim Arı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşavirliği ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlerini yaptıktan sonra 2019 yılında Nevşehir'de AK Parti adayı olarak belediye başkanı seçilen Rasim Arı sağlık gerekçeleri ile istifa etti. 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den tekrar seçilerek belediye başkanlığına geri döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/boluda-yildirim-dusen-evde-yangin-cikti-itfaiye-ile-mahalle-sakinleri-arasinda-arbede-yasandi-1087920711.html
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rasim arı kimdir, rasim arı dava, tetikçi müfettiş soruşturması, ekrem imamoğlu
rasim arı kimdir, rasim arı dava, tetikçi müfettiş soruşturması, ekrem imamoğlu
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında 'Tetikçi müfettiş' soruşturması
22:55 11.09.2024 (güncellendi: 23:03 11.09.2024)
İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırladığı sırada yaptığı konuşmada yetkili başmüfettişe 'Tetikçi müfettiş' dediği için Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında 'Tetikçi Müfettiş' sözleri nedeniyle Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Yeni Şafak gazetesinden Burak Doğan'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırlayan İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı "En önemli ve en kıymetli ortak noktamız ikimiz de tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz bir müfettiş 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik etmek için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanına da tetikçilik için orada olmuştu" demişti. Açıklama sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Rasim Arı hakkında 'Devletin yetkili başmüfettişine hakaret edip hedef gösterdiği iddiasıyla' soruşturma başlattı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kimdir?
Rasim Arı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den yüzde 52.02 ile Nevşehir Belediye Başkanı oldu.
Rasim Arı AK Parti'den İYİ Parti'ye geçti
1975 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Rasim Arı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşavirliği ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlerini yaptıktan sonra 2019 yılında Nevşehir'de AK Parti adayı olarak belediye başkanı seçilen Rasim Arı sağlık gerekçeleri ile istifa etti. 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den tekrar seçilerek belediye başkanlığına geri döndü.