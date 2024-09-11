https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/narin-sorusturmasinda-kritik-iki-gelisme-itirafci-ifadesini-degistirdi-amcanin-avukati-davadan-1087888386.html

Narin soruşturmasında kritik iki gelişme: İtirafçı ifadesini değiştirdi, amcanın avukatı davadan çekildi

Narin soruşturmasında kritik iki gelişme: İtirafçı ifadesini değiştirdi, amcanın avukatı davadan çekildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat B, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, 2 Eylül'de... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T06:41+0300

2024-09-11T06:41+0300

2024-09-11T06:41+0300

türkiye

narin çakmak

narin güran

salim güran

nevzat b.

nevzat bahtiyar

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Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Tutuklanan Nevzat B.: Ölümle tehdit ettiSoruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Nevzat B. (48) sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, amca Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasında bulundu.Nevzat B, olayla ilgili şunları anlattı:'İkametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim'Olay günü muhtar Salim Güran ile Narin'in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." ifadesini kullandı.Narin'i arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Nevzat B, ifadesinde şunları kaydetti:Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında, Nevzat B'nin diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair ikrarda bulunduğu ifade edilerek, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.Kararda, şunlar kaydedildi:Salim Güran ve Nevzat B'nin tutuklandığı soruşturma kapsamında 23 şüphelinin işlemleri sürüyor.Amcanın avukatı davadan çekildiDiyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklanan mahalle muhtarı amcası Salim Güran'ın avukatı davadan çekildiğini duyurdu.21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi bulunmuş, gözaltına alınan mahalle muhtarı amcası Salim Güran, 2 Eylül'de sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.'Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim'5 Eylül'de Salim Güran'ın avukatlığını üstlenen Seda Toğrul, müdafilik görevinden çekildiğini duyurdu. Toğrul, müdafilikten çekildiğini şu ifadelerle duyurdu:

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