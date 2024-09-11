https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/narin-guran-cinayetinde-supheliler-adliyeye-sevk-edildi--1087891605.html
Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi
Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Narin Güran cinayetinde aralarında aile fertlerinin de olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T09:08+0300
2024-09-11T09:08+0300
2024-09-11T10:12+0300
narin güran
diyarbakır
türkiye
cinayet
adliye
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Diyarbakır'da 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli, savcılığa sevk edildi. Şüpheliler içerisinde Narin anne, babası, kardeşleri ve kuzenleri de bulunuyor.Soruşturma kapsamında bir hafta önce aracında Narin'in DNA'sı bulunan ve Whatsapp kayıtlarını silen amca Salim Güran ve Narin'in cansız bedenini çuval içerisinde dere yatağına saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar dün tutuklanmıştı.Bir kişi serbest bırakıldıŞüphelilerden bir kişinin jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bırakılan kişinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Diğer 22 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/narin-sorusturmasinda-kritik-iki-gelisme-itirafci-ifadesini-degistirdi-amcanin-avukati-davadan-1087888386.html
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narin güran, diyarbakır, cinayet, adliye
narin güran, diyarbakır, cinayet, adliye
Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi
09:08 11.09.2024 (güncellendi: 10:12 11.09.2024)
Narin Güran cinayetinde aralarında aile fertlerinin de olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'da 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli, savcılığa sevk edildi. Şüpheliler içerisinde Narin anne, babası, kardeşleri ve kuzenleri de bulunuyor.
Soruşturma kapsamında bir hafta önce aracında Narin'in DNA'sı bulunan ve Whatsapp kayıtlarını silen amca Salim Güran ve Narin'in cansız bedenini çuval içerisinde dere yatağına saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar dün tutuklanmıştı.
Bir kişi serbest bırakıldı
Şüphelilerden bir kişinin jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bırakılan kişinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Diğer 22 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.