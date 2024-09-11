https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/narin-guran-cinayetinde-supheliler-adliyeye-sevk-edildi--1087891605.html

Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi

Narin Güran cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayetinde aralarında aile fertlerinin de olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T09:08+0300

2024-09-11T09:08+0300

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narin güran

diyarbakır

türkiye

cinayet

adliye

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Diyarbakır'da 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli, savcılığa sevk edildi. Şüpheliler içerisinde Narin anne, babası, kardeşleri ve kuzenleri de bulunuyor.Soruşturma kapsamında bir hafta önce aracında Narin'in DNA'sı bulunan ve Whatsapp kayıtlarını silen amca Salim Güran ve Narin'in cansız bedenini çuval içerisinde dere yatağına saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar dün tutuklanmıştı.Bir kişi serbest bırakıldıŞüphelilerden bir kişinin jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bırakılan kişinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi. Diğer 22 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/narin-sorusturmasinda-kritik-iki-gelisme-itirafci-ifadesini-degistirdi-amcanin-avukati-davadan-1087888386.html

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narin güran, diyarbakır, cinayet, adliye