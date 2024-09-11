Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı, denizde hortum oluştu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hair Stylist Sabit Akkaya, Gün Ortası'nın konuğu oldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de kişi başı 3 bin dolar fakirleşeceğiz
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne Suriye'nin onayı olmadan çağrıldı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
2 dk
YOL ARKADAŞI
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
17:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi sektöründe tartışmalı teşvik kararı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD, Kızıldeniz'deki savaşı yitirdi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:36
1 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
20:03
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/muglada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-yamactan-dusen-kaya-parcalari-ulasimi-aksatti-denizde-hortum-1087912053.html
Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı, denizde hortum oluştu
Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı, denizde hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Marmaris'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisiyle yamaçlardan yola kaya parçaları düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T15:41+0300
2024-09-11T15:41+0300
yaşam
muğla
hortum
fırtına
şiddetli yağış
şiddetli rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087911763_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c0c301d2064322392f0801d5bb063855.jpg
Muğla Marmaris'in Selimiye ve Turunç Mahalleleri'nde şiddetli yağış bölgede yaşayanların hayatlarını olumsuz etkiledi. Kara parçaları yola düştüYağışın etkisiyle yamaçlardan kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent merkezinde ise sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Belediye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. İlçeye geceden bu yana metrekareye 62,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.Denizdeki hortum korkuttuDatça'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybetti.Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri bazı mahallelerde su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.Hava sıcaklığını 28 derecelere kadar düştüğü Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler sağanağa rağmen Yahşi Mahallesi'nde denize girdi. Yağışa kıyıda ve sokakta yakalananlar iş yerlerine sığındı. Yağışın ardından bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/izmirde-saganak-yol-coktu-araclar-denize-suruklendi-bir-okulda-egitime-ara-verildi-1087902244.html
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087911763_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_c7a62f54c3065e3527fe3f60826aae87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muğla, hortum, fırtına, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar
muğla, hortum, fırtına, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı, denizde hortum oluştu

15:41 11.09.2024
© Özgürer Deniz KundakçıMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Özgürer Deniz Kundakçı
Abone ol
Marmaris'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisiyle yamaçlardan yola kaya parçaları düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.
Muğla Marmaris'in Selimiye ve Turunç Mahalleleri'nde şiddetli yağış bölgede yaşayanların hayatlarını olumsuz etkiledi.

Kara parçaları yola düştü

Yağışın etkisiyle yamaçlardan kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent merkezinde ise sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. İlçeye geceden bu yana metrekareye 62,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.
© AAMuğla
Muğla - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
Muğla
© AA

Denizdeki hortum korkuttu

Datça'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybetti.
Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri bazı mahallelerde su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığını 28 derecelere kadar düştüğü Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler sağanağa rağmen Yahşi Mahallesi'nde denize girdi. Yağışa kıyıda ve sokakta yakalananlar iş yerlerine sığındı. Yağışın ardından bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.
izmir sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
TÜRKİYE
İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi
13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала