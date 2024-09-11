https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/muglada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-yamactan-dusen-kaya-parcalari-ulasimi-aksatti-denizde-hortum-1087912053.html

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı, denizde hortum oluştu

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı, denizde hortum oluştu

Sputnik Türkiye

Marmaris'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisiyle yamaçlardan yola kaya parçaları düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T15:41+0300

2024-09-11T15:41+0300

2024-09-11T15:41+0300

yaşam

muğla

hortum

fırtına

şiddetli yağış

şiddetli rüzgar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087911763_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c0c301d2064322392f0801d5bb063855.jpg

Muğla Marmaris'in Selimiye ve Turunç Mahalleleri'nde şiddetli yağış bölgede yaşayanların hayatlarını olumsuz etkiledi. Kara parçaları yola düştüYağışın etkisiyle yamaçlardan kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent merkezinde ise sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Belediye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. İlçeye geceden bu yana metrekareye 62,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.Denizdeki hortum korkuttuDatça'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybetti.Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri bazı mahallelerde su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.Hava sıcaklığını 28 derecelere kadar düştüğü Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler sağanağa rağmen Yahşi Mahallesi'nde denize girdi. Yağışa kıyıda ve sokakta yakalananlar iş yerlerine sığındı. Yağışın ardından bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/izmirde-saganak-yol-coktu-araclar-denize-suruklendi-bir-okulda-egitime-ara-verildi-1087902244.html

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, hortum, fırtına, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar