https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/muglada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-yamactan-dusen-kaya-parcalari-ulasimi-aksatti-denizde-hortum-1087912053.html
Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı, denizde hortum oluştu
Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı, denizde hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Marmaris'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisiyle yamaçlardan yola kaya parçaları düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T15:41+0300
2024-09-11T15:41+0300
2024-09-11T15:41+0300
yaşam
muğla
hortum
fırtına
şiddetli yağış
şiddetli rüzgar
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Muğla Marmaris'in Selimiye ve Turunç Mahalleleri'nde şiddetli yağış bölgede yaşayanların hayatlarını olumsuz etkiledi. Kara parçaları yola düştüYağışın etkisiyle yamaçlardan kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent merkezinde ise sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Belediye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. İlçeye geceden bu yana metrekareye 62,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.Denizdeki hortum korkuttuDatça'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybetti.Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri bazı mahallelerde su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.Hava sıcaklığını 28 derecelere kadar düştüğü Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler sağanağa rağmen Yahşi Mahallesi'nde denize girdi. Yağışa kıyıda ve sokakta yakalananlar iş yerlerine sığındı. Yağışın ardından bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/izmirde-saganak-yol-coktu-araclar-denize-suruklendi-bir-okulda-egitime-ara-verildi-1087902244.html
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muğla, hortum, fırtına, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar
muğla, hortum, fırtına, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar
Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı, denizde hortum oluştu
Marmaris'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisiyle yamaçlardan yola kaya parçaları düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.
Muğla Marmaris'in Selimiye ve Turunç Mahalleleri'nde şiddetli yağış bölgede yaşayanların hayatlarını olumsuz etkiledi.
Kara parçaları yola düştü
Yağışın etkisiyle yamaçlardan kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent merkezinde ise sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. İlçeye geceden bu yana metrekareye 62,7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.
Denizdeki hortum korkuttu
Datça'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası İskele Mahallesi Kumluk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybetti.
Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri bazı mahallelerde su basan evlere motorlu pompalarla müdahale etti. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığını 28 derecelere kadar düştüğü Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler sağanağa rağmen Yahşi Mahallesi'nde denize girdi. Yağışa kıyıda ve sokakta yakalananlar iş yerlerine sığındı. Yağışın ardından bazı bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.