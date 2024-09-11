https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/izmirde-saganak-yol-coktu-araclar-denize-suruklendi-bir-okulda-egitime-ara-verildi-1087902244.html

İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi

İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T13:04+0300

2024-09-11T13:04+0300

2024-09-11T13:25+0300

türkiye

izmir

sel felaketi

sel

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087903155_0:78:751:500_1920x0_80_0_0_7f4a6ec6912f661a0740d6d8397fea97.jpg

İzmir'de meteorolojik uyarıların ardından beklenen oldu.Yağış gece başladıKentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.Özdere'de istinat duvarı çöktüYağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı evler ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı, bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.Bir okul eğitime ara verdiBölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.Araç ve tekneler denize sürüklendiAhmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. AA'nın haberine göre yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler." diye konuştu.Sahil Güvenlik çalışma başlattıSahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için çalışma başlattı.Öte yandan, Gümüldür Mahallesi'nde bir kamp alanında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin bölgede biriken suyu tahliye etmesiyle kurtarıldı.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmirde sel, izmir sel, izmir sağanak, izmir hava durumu, izmir yağış sürecek mi, izmirde yağış sürecek mi, izmir de sağanak devam edecek mi, izmir denize araba uçtu, izmir sel özdere, izmir okul tatili, izmirde istinat duvarı çöktü