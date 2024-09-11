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İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi
İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'de meteorolojik uyarıların ardından beklenen oldu.Yağış gece başladıKentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.Özdere'de istinat duvarı çöktüYağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı evler ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı, bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.Bir okul eğitime ara verdiBölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.Araç ve tekneler denize sürüklendiAhmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. AA'nın haberine göre yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler." diye konuştu.Sahil Güvenlik çalışma başlattıSahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için çalışma başlattı.Öte yandan, Gümüldür Mahallesi'nde bir kamp alanında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin bölgede biriken suyu tahliye etmesiyle kurtarıldı.
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İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi

13:04 11.09.2024 (güncellendi: 13:25 11.09.2024)
© AA / Berkan Çetinİzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi
İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA / Berkan Çetin
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Ayrıntılar geliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi.
İzmir'de meteorolojik uyarıların ardından beklenen oldu.

Yağış gece başladı

Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Özdere'de istinat duvarı çöktü

Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı evler ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı, bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
© AA / Berkan Çetinİzmir'de sağanak
İzmir'de sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
İzmir'de sağanak
© AA / Berkan Çetin

Bir okul eğitime ara verdi

Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

Araç ve tekneler denize sürüklendi

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. AA'nın haberine göre yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW285328İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi
İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
İzmir'de sağanak: Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi, bir okulda eğitime ara verildi
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW285328
Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.
Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler." diye konuştu.

Sahil Güvenlik çalışma başlattı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Gümüldür Mahallesi'nde bir kamp alanında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin bölgede biriken suyu tahliye etmesiyle kurtarıldı.
© AA / Berkan Çetinİzmir'in Menderes ilçesindeki Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda şiddetli yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda şiddetli yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
İzmir'in Menderes ilçesindeki Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda şiddetli yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
© AA / Berkan Çetin
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