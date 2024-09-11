https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/milli-savunma-bakani-yasar-guler-istifa-mi-edecek-1087911591.html

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek?

Sputnik Türkiye

Yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemini sonrasında başlayan tartışamalar üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in istifa edeceği yönündeki haberler... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T15:38+0300

2024-09-11T15:38+0300

2024-09-11T15:38+0300

politika

yaşar güler

orgeneral yaşar güler

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanı

istifa

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Gazeteci Tolga Şardan tarafından Bakan Güler’in kılıçlı yemin sonrasında sessizliğini vurgulayan açıklamalarında Güler’in 'görevden affını isteyeceğine' dair duyumlar aldığı medyaya yansımıştı. Sosyal medya başta olmak üzere Güler’in istifa edeceği iddiaları, hızla yayılmaya başladı. Haber 7’nin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Güler’in istifasının ‘gündeme dahi gelmediği’ ve ‘dedikodu’ olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bbp-genel-baskani-mustafa-destici-idam-cezasi-geri-getirilmeli-1087911119.html

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yaşar güler istifa etti, yaşar güler istifa, yaşar güler istifa etti mi