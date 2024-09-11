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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek?
Sputnik Türkiye
Yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemini sonrasında başlayan tartışamalar üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in istifa edeceği yönündeki haberler... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T15:38+0300
2024-09-11T15:38+0300
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Gazeteci Tolga Şardan tarafından Bakan Güler’in kılıçlı yemin sonrasında sessizliğini vurgulayan açıklamalarında Güler’in 'görevden affını isteyeceğine' dair duyumlar aldığı medyaya yansımıştı. Sosyal medya başta olmak üzere Güler’in istifa edeceği iddiaları, hızla yayılmaya başladı. Haber 7’nin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Güler’in istifasının ‘gündeme dahi gelmediği’ ve ‘dedikodu’ olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bbp-genel-baskani-mustafa-destici-idam-cezasi-geri-getirilmeli-1087911119.html
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek?

15:38 11.09.2024
© AA / Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA / Milli Savunma Bakanlığı
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Yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemini sonrasında başlayan tartışamalar üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in istifa edeceği yönündeki haberler yalanlandı.
Gazeteci Tolga Şardan tarafından Bakan Güler’in kılıçlı yemin sonrasında sessizliğini vurgulayan açıklamalarında Güler’in 'görevden affını isteyeceğine' dair duyumlar aldığı medyaya yansımıştı. Sosyal medya başta olmak üzere Güler’in istifa edeceği iddiaları, hızla yayılmaya başladı.
Haber 7’nin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Güler’in istifasının ‘gündeme dahi gelmediği’ ve ‘dedikodu’ olduğu vurgulandı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programına katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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