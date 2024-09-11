https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/milli-savunma-bakani-yasar-guler-istifa-mi-edecek-1087911591.html
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek?
Sputnik Türkiye
Yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemini sonrasında başlayan tartışamalar üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in istifa edeceği yönündeki haberler... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T15:38+0300
2024-09-11T15:38+0300
2024-09-11T15:38+0300
politika
yaşar güler
orgeneral yaşar güler
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanı
istifa
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Gazeteci Tolga Şardan tarafından Bakan Güler’in kılıçlı yemin sonrasında sessizliğini vurgulayan açıklamalarında Güler’in 'görevden affını isteyeceğine' dair duyumlar aldığı medyaya yansımıştı. Sosyal medya başta olmak üzere Güler’in istifa edeceği iddiaları, hızla yayılmaya başladı. Haber 7’nin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Güler’in istifasının ‘gündeme dahi gelmediği’ ve ‘dedikodu’ olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bbp-genel-baskani-mustafa-destici-idam-cezasi-geri-getirilmeli-1087911119.html
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yaşar güler istifa etti, yaşar güler istifa, yaşar güler istifa etti mi
yaşar güler istifa etti, yaşar güler istifa, yaşar güler istifa etti mi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek?
Yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemini sonrasında başlayan tartışamalar üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in istifa edeceği yönündeki haberler yalanlandı.
Gazeteci Tolga Şardan tarafından Bakan Güler’in kılıçlı yemin sonrasında sessizliğini vurgulayan açıklamalarında Güler’in 'görevden affını isteyeceğine' dair duyumlar aldığı medyaya yansımıştı. Sosyal medya başta olmak üzere Güler’in istifa edeceği iddiaları, hızla yayılmaya başladı.
Haber 7’nin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Güler’in istifasının ‘gündeme dahi gelmediği’ ve ‘dedikodu’ olduğu vurgulandı.