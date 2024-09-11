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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kursk-siginmacisi-anlatti-suca-sakinleri-ukraynadan-insani-yardimi-reddetti-1087902477.html
Kursk sığınmacısı anlattı: Suca sakinleri Ukrayna’dan insani yardımı reddetti
Kursk sığınmacısı anlattı: Suca sakinleri Ukrayna’dan insani yardımı reddetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun terör saldırısı yüzünden yerinden olan Tamara Sadkeyeva, Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesi sakinlerinin Ukraynalı askerlerin elinden insani... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:02+0300
2024-09-11T13:06+0300
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Sucalı sığınmacı Sadkeyeva, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı askerler iğrenç. Bir yaşlı kadına yaklaştılar, Rusmuşlar gibi davranıp ‘Nine, sana insani yardım getirdik’ dediler. O da ‘Sizin insani yardımınıza ihtiyacım yok, defolun gidin buradan’ dedi. Çantayı alıp fırlattı” ifadesini kullandı.İlçe sakinlerinden Suca’daki birçok evin yıkıldığını duyduğunu söyleyen sığınamcı, kendi evinin ne durumda olduğunu bilmediğini belirterek torununu dört küçük çocuğuyla birlikte tehlikeli bölgeden gönderdikten sonra geçici sığınma merkezine taşındığını söyledi.Tüm bu durumun sağlığını kötü etkilediğini, tansiyonunun çıkıp düştüğünü ve bacaklarının ağrıdığını anlatan Sadkeyeva, barış tesis edildikten sonra Suca’ya dönmek istediğini kaydetti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 10 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 11 bin 800’den fazla asker ve 93 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/batidan-kieve-2025-icin-ikna-edici-bir-askeri-eylem-planini-olusturma-cagrisi-1087900349.html
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rusya, kursk, sığınmacı, ukrayna, ukrayna ordusu, insani yardım, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin
rusya, kursk, sığınmacı, ukrayna, ukrayna ordusu, insani yardım, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin

Kursk sığınmacısı anlattı: Suca sakinleri Ukrayna’dan insani yardımı reddetti

13:02 11.09.2024 (güncellendi: 13:06 11.09.2024)
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısı
Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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Ukrayna ordusunun terör saldırısı yüzünden yerinden olan Tamara Sadkeyeva, Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesi sakinlerinin Ukraynalı askerlerin elinden insani yardımı kabul etmeyerek gitmelerini talep ettiğini belirtti.
Sucalı sığınmacı Sadkeyeva, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı askerler iğrenç. Bir yaşlı kadına yaklaştılar, Rusmuşlar gibi davranıp ‘Nine, sana insani yardım getirdik’ dediler. O da ‘Sizin insani yardımınıza ihtiyacım yok, defolun gidin buradan’ dedi. Çantayı alıp fırlattı” ifadesini kullandı.
İlçe sakinlerinden Suca’daki birçok evin yıkıldığını duyduğunu söyleyen sığınamcı, kendi evinin ne durumda olduğunu bilmediğini belirterek torununu dört küçük çocuğuyla birlikte tehlikeli bölgeden gönderdikten sonra geçici sığınma merkezine taşındığını söyledi.
Tüm bu durumun sağlığını kötü etkilediğini, tansiyonunun çıkıp düştüğünü ve bacaklarının ağrıdığını anlatan Sadkeyeva, barış tesis edildikten sonra Suca’ya dönmek istediğini kaydetti.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 10 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 11 bin 800’den fazla asker ve 93 tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 'Ukrayna'ya desteğini göstermek için' daha önce açıklanmamış bir ziyaret kapsamında Kiev'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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