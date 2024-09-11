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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/batidan-kieve-2025-icin-ikna-edici-bir-askeri-eylem-planini-olusturma-cagrisi-1087900349.html
Batı’dan Kiev’e 2025 için ikna edici bir askeri eylem planını oluşturma çağrısı
Batı’dan Kiev’e 2025 için ikna edici bir askeri eylem planını oluşturma çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Batı ülkelerinin Ukrayna yönetiminden 2025 için ikna edici bir askeri eylem planını oluşturmayı talep ettiğini... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T12:04+0300
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Wall Street Journal’in haberinde, “ABD ve Avrupa ülkeleri Kiev'i savaşın yeni yılında neler başarabileceğine dair ikna edici bir plan ortaya koymaya zorluyor” ifadesine yer verildi.Avrupalı diplomatların, seçmenlerine Ukrayna için yapılan para harcamaları konusunda daha ikna edici gerekçeler sunabilmeleri için Kiev’in çatışmadaki hedefleri konusunda daha gerçekçi olması gerektiğini dile getirdiği aktarılan haberde, bu çağrıların, bazı müttefik ülkelerde Kiev'e yardım konusunda kamuoyu desteğinin azaldığı ve Rus güçlerinin cephede ilerlediği bir dönemde geldiğine dikkat çekildi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiliz mevkidaşı David Lammy'nin beklenen Ukrayna ziyaretinin, Kiev'in ‘zaferinin’ daha net bir tanımını ve bu zafere ulaşmak için gereken yardımı görüşme amacını taşıdığı ifade edildi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedariki değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor. Kremlin, Batı tarafından Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereleri engellediğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/biden-ukraynanin-rusyayi-uzun-menzilli-silahlarla-vurmasi-konusu-uzerinde-calisiyoruz-1087884953.html
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ukrayna, abd, avrupa, batı, rusya, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, antony blinken, david lammy, sergey lavrov, kremlin
ukrayna, abd, avrupa, batı, rusya, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, antony blinken, david lammy, sergey lavrov, kremlin

Batı’dan Kiev’e 2025 için ikna edici bir askeri eylem planını oluşturma çağrısı

12:04 11.09.2024 (güncellendi: 12:07 11.09.2024)
© AP Photo / Emilio MorenattiABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 'Ukrayna'ya desteğini göstermek için' daha önce açıklanmamış bir ziyaret kapsamında Kiev'i ziyaret etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 'Ukrayna'ya desteğini göstermek için' daha önce açıklanmamış bir ziyaret kapsamında Kiev'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Batı ülkelerinin Ukrayna yönetiminden 2025 için ikna edici bir askeri eylem planını oluşturmayı talep ettiğini belirtti.
Wall Street Journal’in haberinde, “ABD ve Avrupa ülkeleri Kiev'i savaşın yeni yılında neler başarabileceğine dair ikna edici bir plan ortaya koymaya zorluyor” ifadesine yer verildi.
Avrupalı diplomatların, seçmenlerine Ukrayna için yapılan para harcamaları konusunda daha ikna edici gerekçeler sunabilmeleri için Kiev’in çatışmadaki hedefleri konusunda daha gerçekçi olması gerektiğini dile getirdiği aktarılan haberde, bu çağrıların, bazı müttefik ülkelerde Kiev'e yardım konusunda kamuoyu desteğinin azaldığı ve Rus güçlerinin cephede ilerlediği bir dönemde geldiğine dikkat çekildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiliz mevkidaşı David Lammy'nin beklenen Ukrayna ziyaretinin, Kiev'in ‘zaferinin’ daha net bir tanımını ve bu zafere ulaşmak için gereken yardımı görüşme amacını taşıdığı ifade edildi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedariki değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor. Kremlin, Batı tarafından Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereleri engellediğini söylemişti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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