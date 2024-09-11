https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/batidan-kieve-2025-icin-ikna-edici-bir-askeri-eylem-planini-olusturma-cagrisi-1087900349.html

Batı’dan Kiev’e 2025 için ikna edici bir askeri eylem planını oluşturma çağrısı

Batı’dan Kiev’e 2025 için ikna edici bir askeri eylem planını oluşturma çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Batı ülkelerinin Ukrayna yönetiminden 2025 için ikna edici bir askeri eylem planını oluşturmayı talep ettiğini... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T12:04+0300

2024-09-11T12:04+0300

2024-09-11T12:07+0300

ukrayna krizi

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batı

rusya

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ukrayna ordusu

antony blinken

david lammy

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Wall Street Journal’in haberinde, “ABD ve Avrupa ülkeleri Kiev'i savaşın yeni yılında neler başarabileceğine dair ikna edici bir plan ortaya koymaya zorluyor” ifadesine yer verildi.Avrupalı diplomatların, seçmenlerine Ukrayna için yapılan para harcamaları konusunda daha ikna edici gerekçeler sunabilmeleri için Kiev’in çatışmadaki hedefleri konusunda daha gerçekçi olması gerektiğini dile getirdiği aktarılan haberde, bu çağrıların, bazı müttefik ülkelerde Kiev'e yardım konusunda kamuoyu desteğinin azaldığı ve Rus güçlerinin cephede ilerlediği bir dönemde geldiğine dikkat çekildi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiliz mevkidaşı David Lammy'nin beklenen Ukrayna ziyaretinin, Kiev'in ‘zaferinin’ daha net bir tanımını ve bu zafere ulaşmak için gereken yardımı görüşme amacını taşıdığı ifade edildi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedariki değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor. Kremlin, Batı tarafından Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereleri engellediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/biden-ukraynanin-rusyayi-uzun-menzilli-silahlarla-vurmasi-konusu-uzerinde-calisiyoruz-1087884953.html

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ukrayna, abd, avrupa, batı, rusya, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, antony blinken, david lammy, sergey lavrov, kremlin