https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-zarar-veren-2-sanik-tahliye-oldu-kirklarelinde-bir-kisi-hakkinda-1087885662.html

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 sanık tahliye oldu: Kırklareli'de bir kişi hakkında işlem başlatıldı

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 sanık tahliye oldu: Kırklareli'de bir kişi hakkında işlem başlatıldı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de 16 Haziran'da Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T02:42+0300

2024-09-11T02:42+0300

2024-09-11T02:43+0300

türkiye

atatürk büstü

atatürk

heykel

saldırgan

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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın bir erkek 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.K. ve yeğeni Z.A. ile avukatları katıldı.Duruşma hakimi, hastaneden her iki sanık yönünden de akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor geldiğini belirtti.Duruşma hakimi tarafından söz verilen sanık Y.K, suçlamaları kabul etmedi.Sanık Z.A. da hakarette bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.Duruşma hakimi, sanıklara 'Atatürk büstüne zarar verme' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ise 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.Hakim, sanıklarda pişmanlık belirtisi görmedikleri için cezada indirimi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını belirtti.Hakim, alınan ceza miktarı ve sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.Kırklareli'de bir kişi hakkında işlem başlatıldı Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurduValilikten yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak edavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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atatürk büstü, atatürk, heykel, saldırgan