https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kayseride-ataturk-anitina-baltayla-zarar-veren-2-sanik-tahliye-oldu-kirklarelinde-bir-kisi-hakkinda-1087885662.html
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 sanık tahliye oldu: Kırklareli'de bir kişi hakkında işlem başlatıldı
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 sanık tahliye oldu: Kırklareli'de bir kişi hakkında işlem başlatıldı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de 16 Haziran'da Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T02:42+0300
2024-09-11T02:42+0300
2024-09-11T02:43+0300
türkiye
atatürk büstü
atatürk
heykel
saldırgan
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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın bir erkek 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.K. ve yeğeni Z.A. ile avukatları katıldı.Duruşma hakimi, hastaneden her iki sanık yönünden de akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor geldiğini belirtti.Duruşma hakimi tarafından söz verilen sanık Y.K, suçlamaları kabul etmedi.Sanık Z.A. da hakarette bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.Duruşma hakimi, sanıklara 'Atatürk büstüne zarar verme' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ise 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.Hakim, sanıklarda pişmanlık belirtisi görmedikleri için cezada indirimi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını belirtti.Hakim, alınan ceza miktarı ve sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.Kırklareli'de bir kişi hakkında işlem başlatıldı Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurduValilikten yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak edavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ahmet-hakandan-ataturk-anitindaki-temizlik-calismasi-yorumu-buradan-saygisizlik-cikarmak-zorlama-1087712866.html
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atatürk büstü, atatürk, heykel, saldırgan
atatürk büstü, atatürk, heykel, saldırgan
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 sanık tahliye oldu: Kırklareli'de bir kişi hakkında işlem başlatıldı
02:42 11.09.2024 (güncellendi: 02:43 11.09.2024)
Kayseri'de 16 Haziran'da Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme tahliyelerine hükmetti. Kırklareli'nde ise Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın bir erkek 4 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Y.K. ve yeğeni Z.A. ile avukatları katıldı.
Duruşma hakimi, hastaneden her iki sanık yönünden de akıl sağlıklarının yerinde olduğuna dair rapor geldiğini belirtti.
Duruşma hakimi tarafından söz verilen sanık Y.K, suçlamaları kabul etmedi.
Sanık Z.A. da hakarette bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.
Duruşma hakimi, sanıklara 'Atatürk büstüne zarar verme' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ise 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi.
Hakim, sanıklarda pişmanlık belirtisi görmedikleri için cezada indirimi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını belirtti.
Hakim, alınan ceza miktarı ve sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.
Kırklareli'de bir kişi hakkında işlem başlatıldı
Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu
Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak edavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.