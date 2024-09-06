https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ahmet-hakandan-ataturk-anitindaki-temizlik-calismasi-yorumu-buradan-saygisizlik-cikarmak-zorlama-1087712866.html

Ahmet Hakan'dan Atatürk Anıtı'ndaki temizlik çalışması yorumu: 'Buradan saygısızlık çıkarmak zorlama'

Ahmet Hakan'dan Atatürk Anıtı'ndaki temizlik çalışması yorumu: 'Buradan saygısızlık çıkarmak zorlama'

Sputnik Türkiye

Ahmet hakan, Sivas'taki atatürk Anıtı'nın temizliği esnasında temizlik işçisinin hareketleri üzerine Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü’nün görevden... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T09:38+0300

2024-09-06T09:38+0300

2024-09-06T09:39+0300

türkiye

atatürk

sivas

belediye

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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri öncesi Atatürk Anıtı'nı temizleyen belediye personeli ile amiri ve temizlik işleri müdürünün işten çıkarılmadığını bildirdi.Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlamaları öncesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın temizlenmesi çalışmaları esnasında kameralara yansıyan görüntü ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımları üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti. Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 4 Eylül etkinliklerinin bir parçası olan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenleri öncesi bahsi geçen bölgenin büyük bir titizlikle temizlendiğini ve törene hazır hale getirildiğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:'Tuhaf bir görüntü ama'Yaşananları değerlendiren Ahmet Hakan, "Görüntüyü izledim. Merdivenle heykele yetişmeye çalışan görevli, elindeki bezi heykelin kafa kısmına vuruyor. Evet, biraz tuhaf bir görüntü. Ama art niyet olmadığı da çok açık." dedi ve şunları ekledi:

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