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Ahmet Hakan'dan Atatürk Anıtı'ndaki temizlik çalışması yorumu: 'Buradan saygısızlık çıkarmak zorlama'
Ahmet Hakan'dan Atatürk Anıtı'ndaki temizlik çalışması yorumu: 'Buradan saygısızlık çıkarmak zorlama'
Sputnik Türkiye
Ahmet hakan, Sivas'taki atatürk Anıtı'nın temizliği esnasında temizlik işçisinin hareketleri üzerine Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü’nün görevden... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T09:38+0300
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türkiye
atatürk
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belediye
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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri öncesi Atatürk Anıtı'nı temizleyen belediye personeli ile amiri ve temizlik işleri müdürünün işten çıkarılmadığını bildirdi.Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlamaları öncesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın temizlenmesi çalışmaları esnasında kameralara yansıyan görüntü ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımları üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti. Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 4 Eylül etkinliklerinin bir parçası olan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenleri öncesi bahsi geçen bölgenin büyük bir titizlikle temizlendiğini ve törene hazır hale getirildiğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:'Tuhaf bir görüntü ama'Yaşananları değerlendiren Ahmet Hakan, "Görüntüyü izledim. Merdivenle heykele yetişmeye çalışan görevli, elindeki bezi heykelin kafa kısmına vuruyor. Evet, biraz tuhaf bir görüntü. Ama art niyet olmadığı da çok açık." dedi ve şunları ekledi:
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atatürk, sivas, belediye

Ahmet Hakan'dan Atatürk Anıtı'ndaki temizlik çalışması yorumu: 'Buradan saygısızlık çıkarmak zorlama'

09:38 06.09.2024 (güncellendi: 09:39 06.09.2024)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet hakan, Sivas'taki atatürk Anıtı'nın temizliği esnasında temizlik işçisinin hareketleri üzerine Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü’nün görevden alınmasının 'aşırı hassasiyet' olduğunu savundu.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri öncesi Atatürk Anıtı'nı temizleyen belediye personeli ile amiri ve temizlik işleri müdürünün işten çıkarılmadığını bildirdi.
Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlamaları öncesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın temizlenmesi çalışmaları esnasında kameralara yansıyan görüntü ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımları üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti. Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 4 Eylül etkinliklerinin bir parçası olan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenleri öncesi bahsi geçen bölgenin büyük bir titizlikle temizlendiğini ve törene hazır hale getirildiğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:
"Ancak tören başlama saatine dakikalar kala Atatürk Anıtı'nın üst kısmında oluşan yeni bir leke nedeniyle hızlıca hareket eden temizlik personelimizin hareketleri yanlış anlaşılmaya meydan verecek şekilde basına yansımıştır. Personelimizin temizlik çalışmasının, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın aziz hatırasına saygısızlık olarak görülmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Öte yandan özellikle sosyal medyada çıkan bilgi kirliliğine son vermek ve ilk elden doğru bilgileri sizinle paylaşmak adına belirtmek isterim ki, ilgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Aynı şekilde temizlik işlerinden sorumlu ilgili başkan yardımcımız da yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren bu olay üzerine sorumluluk almış ve görevinden affını talep etmiştir."

'Tuhaf bir görüntü ama'

Yaşananları değerlendiren Ahmet Hakan, "Görüntüyü izledim. Merdivenle heykele yetişmeye çalışan görevli, elindeki bezi heykelin kafa kısmına vuruyor. Evet, biraz tuhaf bir görüntü. Ama art niyet olmadığı da çok açık." dedi ve şunları ekledi:
"Şöyle bir masumiyeti var görüntünün: Evde yetişemediği yerleri temizlemeye çalışan anneler gibi temizlik yapıyor o görevli. Buradan Atatürk’e saygısızlık çıkarmak, çok zorlama. Hele bu olay nedeniyle Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü’nün görevden alınması, aşırı hassasiyetin geldiği son nokta."
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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