https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kacak-penguen-iki-hafta-sonra-bulundu-30-km-uzaga-gitmis--1087893230.html
Kaçak penguen iki hafta sonra bulundu: 30 km uzağa gitmiş
Kaçak penguen iki hafta sonra bulundu: 30 km uzağa gitmiş
Sputnik Türkiye
Japonya'da kaçak penguen, 2 haftanın ardından 30 kilometre uzakta bulundu 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T10:16+0300
2024-09-11T10:16+0300
2024-09-11T10:16+0300
dünya
japonya
penguen
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Japonya'nın Aichi eyaletinin Himaka Adası'nda bir etkinlikte yer alan ve 25 Ağustos'ta kaçan penguene, yaklaşık 30 kilometre uzakta ulaşıldı. Altı yaşındaki penguenin korktuğu için kaçmış olabileceği belirtilirken, yetkililer, daha önce açık sularda yüzmediğini belirttikleri penguenin, 2 haftayı aşkın süredir kayıp olduğunu ve 8 Eylül'de bulunduğunu açıkladılar. Adıyla seslenince geldiPenguenin, kaçtığı yerden yaklaşık 30 kilometre uzakta, sağlık durumu iyi olarak bulunduğunu anlatan yetkililer, adıyla seslendikleri penguenin kendilerine geldiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/nesli-tehlike-altinda-olan-yaban-kecisini-avlayan-kacak-avciya-660-bin-lira-ceza-1087456905.html
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japonya, penguen
Kaçak penguen iki hafta sonra bulundu: 30 km uzağa gitmiş
Japonya'da kaçak penguen, 2 haftanın ardından 30 kilometre uzakta bulundu
Japonya'nın Aichi eyaletinin Himaka Adası'nda bir etkinlikte yer alan ve 25 Ağustos'ta kaçan penguene, yaklaşık 30 kilometre uzakta ulaşıldı.
Altı yaşındaki penguenin korktuğu için kaçmış olabileceği belirtilirken, yetkililer, daha önce açık sularda yüzmediğini belirttikleri penguenin, 2 haftayı aşkın süredir kayıp olduğunu ve 8 Eylül'de bulunduğunu açıkladılar.
Penguenin, kaçtığı yerden yaklaşık 30 kilometre uzakta, sağlık durumu iyi olarak bulunduğunu anlatan yetkililer, adıyla seslendikleri penguenin kendilerine geldiğini aktardı.