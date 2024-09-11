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Mourinho'dan Galatasaray çıkışı: 'Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var'
Mourinho'dan Galatasaray çıkışı: 'Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho gündeme dair açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho; "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T07:04+0300
2024-09-11T07:05+0300
spor
jose mourinho
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, milli arada takımının son durumu ve Türkiye'deki rekabet üzerine konuştu.HT Spor'a konuşan Jose Mourinho; "Sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü. Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı. Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum." dedi.Play-off yorumuFenerbahçe teknik direktörü, Türk kulüplerinin Avrupa elemeleri hakkında; "Bir şey var; belki de yanılıyorum ama hissiyatım bu. Türk takımların Avrupa kupaları için oynadıkları eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının, transfer döneminin daha geç kapanması ile bir bağlantısı var. Avantaj sağlayabilecek bir durum ama bir yandan da zorluk yaratıyor." dedi.'Kostic çok yaratıcı bir sol bek'Mourinho, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki durumu hakkında; "Transferler geç kaldı mı? Her teknik direktör için transferler hep geç kalmış denebilir. Oyuncular önemli değil, sadece kulüp ve takım önemli. Kostic çok yaratıcı bir sol bek, orada bir eksiklik yaşıyorduk. Birçok pozisyonda oynayabiliyor. Bize sunabilecek çok şeyi var. Takımımızı iyi bir şekilde tamamlıyor. Kulübün yaptığı işlerden memnunum." sözlerini sarfetti.Hakem yorumu: 'Futbol bu değil'Mourinho; "Mesela ben şampiyonluk adayı olan takımlardan birinin teknik direktörünün bazı hakemlerin yakın arkadaşı olduğuna inanamam çünkü buna inanırsam eşyalarımı toplar giderim. Çünkü Futbol bu değil." dedi.'Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var'Jose Mourinho; "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır. Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var." dedi.
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jose mourinho, galatasaray, fenerbahçe

Mourinho'dan Galatasaray çıkışı: 'Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var'

07:04 11.09.2024 (güncellendi: 07:05 11.09.2024)
© İHA / SAMET YALÇINFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho gündeme dair açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho; "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır. Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var." dedi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, milli arada takımının son durumu ve Türkiye'deki rekabet üzerine konuştu.
HT Spor'a konuşan Jose Mourinho; "Sakin şekilde bekliyordum, analiz ediyordum. Farklı teklifler vardı. Farklı başkanlarla görüştüm. Motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayının hepsi benimle görüştü. Bu da kulübün beni ne kadar istediğini hissetmemi sağladı. Aynı zamanda kulübün zor bir dönemde olması hırsı vardı. Kulübün hayallerini iyi anlıyorum ve bu kulübün parçası olmak istiyorum." dedi.

Play-off yorumu

Fenerbahçe teknik direktörü, Türk kulüplerinin Avrupa elemeleri hakkında; "Bir şey var; belki de yanılıyorum ama hissiyatım bu. Türk takımların Avrupa kupaları için oynadıkları eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının, transfer döneminin daha geç kapanması ile bir bağlantısı var. Avantaj sağlayabilecek bir durum ama bir yandan da zorluk yaratıyor." dedi.

'Kostic çok yaratıcı bir sol bek'

Mourinho, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki durumu hakkında; "Transferler geç kaldı mı? Her teknik direktör için transferler hep geç kalmış denebilir. Oyuncular önemli değil, sadece kulüp ve takım önemli. Kostic çok yaratıcı bir sol bek, orada bir eksiklik yaşıyorduk. Birçok pozisyonda oynayabiliyor. Bize sunabilecek çok şeyi var. Takımımızı iyi bir şekilde tamamlıyor. Kulübün yaptığı işlerden memnunum." sözlerini sarfetti.

Hakem yorumu: 'Futbol bu değil'

Mourinho; "Mesela ben şampiyonluk adayı olan takımlardan birinin teknik direktörünün bazı hakemlerin yakın arkadaşı olduğuna inanamam çünkü buna inanırsam eşyalarımı toplar giderim. Çünkü Futbol bu değil." dedi.

'Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var'

Jose Mourinho; "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır. Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var." dedi.
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