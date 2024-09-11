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İzmir Menderes'teki sel bilançosu açıklandı
İzmir Menderes'teki sel bilançosu açıklandı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan sel baskınına dair sosyal medya üzerinden bilgilendirmede bulundu... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan sel felaketinin bilançosu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı.İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte su baskınlarına neden oldu. Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de 47 evi su bastı.'47 bina su baskınından etkilendi'Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde yaşanan sel baskını ardından İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttükleri hasar tespit çalışmaları bakanlık tarafından X hesabından paylaşıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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izmir sel, menderes sel yardımı, izmir su baskını, izmir menderes hava durumu
izmir sel, menderes sel yardımı, izmir su baskını, izmir menderes hava durumu

İzmir Menderes'teki sel bilançosu açıklandı

18:35 11.09.2024
© AA / Berkan Çetinİzmir'in Menderes ilçesindeki Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda şiddetli yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda şiddetli yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA / Berkan Çetin
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan sel baskınına dair sosyal medya üzerinden bilgilendirmede bulundu. Menderes'te şiddetli sağanak nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 4 binada hasar oluştuğunu, şu ana kadar toplam 47 binanın su baskınından etkilendiğinin belirlendiği açıklandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan sel felaketinin bilançosu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı.
İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte su baskınlarına neden oldu. Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de 47 evi su bastı.

'47 bina su baskınından etkilendi'

Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde yaşanan sel baskını ardından İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttükleri hasar tespit çalışmaları bakanlık tarafından X hesabından paylaşıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarının ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizin sahada yürüttükleri hasar tespit çalışmalarına göre, istinat duvarının çökmesiyle 4 binada hasar tespit edildi. Çukuraltı Mahallesi'nde 31, Orta Mahallesi'nde 2 , Cumhuriyet Mahallesi'nde 1, Ahmetbeyli Mahallesi'nde 12, Seferihisar ilçesinde 1 olmak üzere toplam 47 binanın su baskınından etkilendiği tespiti yapıldı. İl Müdürlüğü ekiplerimiz, yağıştan etkilenen yerlerde hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir
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