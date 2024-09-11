https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/izmir-menderesteki-sel-bilancosu-aciklandi-1087916819.html

İzmir Menderes'teki sel bilançosu açıklandı

İzmir Menderes'teki sel bilançosu açıklandı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan sel baskınına dair sosyal medya üzerinden bilgilendirmede bulundu... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T18:35+0300

2024-09-11T18:35+0300

2024-09-11T18:35+0300

türkiye

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İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan sel felaketinin bilançosu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklandı.İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte su baskınlarına neden oldu. Menderes ilçesinde bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde de 47 evi su bastı.'47 bina su baskınından etkilendi'Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde yaşanan sel baskını ardından İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttükleri hasar tespit çalışmaları bakanlık tarafından X hesabından paylaşıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/sgk-prim-borcu-olanlara-yasal-takip-gss-prim-borcu-nasil-sorgulanir-1087915917.html

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