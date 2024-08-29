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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kongoda-m-cicegi-virusu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-610a-yukseldi-1087411451.html
Kongo'da M Çiçeği virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 610'a yükseldi
Kongo'da M Çiçeği virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 610'a yükseldi
Sputnik Türkiye
Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, CDC Afrika ile yaptığı toplantı sonrası, Kongo genelinde yaklaşık 18 bin kişinin M Çiçeği virüsü taşıdığını, 35 kişinin... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:17+0300
2024-08-29T12:21+0300
dünya
m çiçeği
maymun çiçeği virüsü
demokratik kongo cumhuriyeti
dünya sağlık örgütü (dsö)
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M çiçeği (mpox) salgının merkezi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, ölü sayısı 610'u buldu.Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, M çiçeği nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. M Çiçeği salgınına yakalananların sayısı 18 bini geçmiş durumda ve salgından ölen sayısı 610'a yükseldi.Özel bir tedavinin olmadığı M Çiçeği salgınında, tedavi olarak antiviral ilaçlar kullanılıyor ve salgın vakaların yüzde 75'ini on yaş altı çocuklar oluşturuyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklı bağışıklık sistemlerinin düşük olması nedeniyle M çiçeği virüsü, çocuklarda daha ölümcül semptomlarla ortaya çıkıyor.Bölgedeki doktorlar 'yeterli test ve korunma ekipmanlarına sahip olmadıklarını, daha çok ağrı kesici ve ciltteki lezyonları yatıştırmak için kullanılacak kremlere ihtiyaç olduğunu' vurguluyor.Dünya Sağlık Örgütü, 'uluslararası öneme sahip acil durum' ilanı yaptıDünya Sağlık Örgütü tarafından 'kapsamlı gözetim ve müdahale stratejilerin geliştirilerek M çiçeği salgının kontrol altına alınabileceği' bildirilirken 'uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, üreticiler ve üye ülkeler arasında koordineli bir eylem gerektiği' vurgulandı. M Çiçeği virüsünün 'klad 1' varyantının yayılmasıyla ''uluslararası önleme sahip halk sağlığı acil durumu' ilan eden Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Cumhuriyetine komşu olan Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'ya ek olarak Tayland ve İsveç'ten 'klad 1b' türü vakaların bildirildiğini açıkladı.BM, 'uluslararası dayanışma çağrısı' yaptıBirleşmiş Milletler Halk Sağlığı Şefi tarafından yapılan açıklamalarda, 'M çiçeği virüsünün, Kongo ve diğer Afrika ülkelerine yayılmasından etkilenen topluluklar için uluslararası dayanışma çağrısında' bulundu. Açıklamaların devamında, 'acil destek verilmezse, mülteciler ve yerinden edilmiş topluluklar için yıkıcı olabileceği konusunda' uyarılarında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/dunya-saglik-orgutu-yeni-m-cicegi-salgini-durdurulabilir-1087203261.html
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m çiçeği, maymun çiçeği, kongo m çiçeği, kongo maymun çiçeği hastalığı
m çiçeği, maymun çiçeği, kongo m çiçeği, kongo maymun çiçeği hastalığı

Kongo'da M Çiçeği virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 610'a yükseldi

12:17 29.08.2024 (güncellendi: 12:21 29.08.2024)
© Fotoğraf : ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC)Avrupa'da yayılan maymun çiçeği virüsü vakaları ABD'ye de sıçradı. Massachusetts'li bir kişiye Kanada'ya seyahat ettikten sonra hastalık teşhisi konuldu. İngiltere'de de 2 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 9'a yükseldi.
Avrupa'da yayılan maymun çiçeği virüsü vakaları ABD'ye de sıçradı. Massachusetts'li bir kişiye Kanada'ya seyahat ettikten sonra hastalık teşhisi konuldu. İngiltere'de de 2 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 9'a yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© Fotoğraf : ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC)
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Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, CDC Afrika ile yaptığı toplantı sonrası, Kongo genelinde yaklaşık 18 bin kişinin M Çiçeği virüsü taşıdığını, 35 kişinin daha virüsten öldüğünü duyurdu. Salgından ölen sayısı 610'a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü, acil halk sağlığı durumu çağrısı yaptı ve uluslararası dayanışma ile salgını yenebileceklerini duyurdu.
M çiçeği (mpox) salgının merkezi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, ölü sayısı 610'u buldu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, M çiçeği nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. M Çiçeği salgınına yakalananların sayısı 18 bini geçmiş durumda ve salgından ölen sayısı 610'a yükseldi.
Özel bir tedavinin olmadığı M Çiçeği salgınında, tedavi olarak antiviral ilaçlar kullanılıyor ve salgın vakaların yüzde 75'ini on yaş altı çocuklar oluşturuyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklı bağışıklık sistemlerinin düşük olması nedeniyle M çiçeği virüsü, çocuklarda daha ölümcül semptomlarla ortaya çıkıyor.
Bölgedeki doktorlar 'yeterli test ve korunma ekipmanlarına sahip olmadıklarını, daha çok ağrı kesici ve ciltteki lezyonları yatıştırmak için kullanılacak kremlere ihtiyaç olduğunu' vurguluyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 'uluslararası öneme sahip acil durum' ilanı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'kapsamlı gözetim ve müdahale stratejilerin geliştirilerek M çiçeği salgının kontrol altına alınabileceği' bildirilirken 'uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, üreticiler ve üye ülkeler arasında koordineli bir eylem gerektiği' vurgulandı.
M Çiçeği virüsünün 'klad 1' varyantının yayılmasıyla ''uluslararası önleme sahip halk sağlığı acil durumu' ilan eden Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Cumhuriyetine komşu olan Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'ya ek olarak Tayland ve İsveç'ten 'klad 1b' türü vakaların bildirildiğini açıkladı.

BM, 'uluslararası dayanışma çağrısı' yaptı

Birleşmiş Milletler Halk Sağlığı Şefi tarafından yapılan açıklamalarda, 'M çiçeği virüsünün, Kongo ve diğer Afrika ülkelerine yayılmasından etkilenen topluluklar için uluslararası dayanışma çağrısında' bulundu.
Açıklamaların devamında, 'acil destek verilmezse, mülteciler ve yerinden edilmiş topluluklar için yıkıcı olabileceği konusunda' uyarılarında bulunuldu.
Virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
DÜNYA
Dünya Sağlık Örgütü: Yeni M çiçeği salgını durdurulabilir
24 Ağustos, 01:53
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