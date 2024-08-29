https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kongoda-m-cicegi-virusu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-610a-yukseldi-1087411451.html

Kongo'da M Çiçeği virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 610'a yükseldi

Kongo'da M Çiçeği virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 610'a yükseldi

Sputnik Türkiye

Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, CDC Afrika ile yaptığı toplantı sonrası, Kongo genelinde yaklaşık 18 bin kişinin M Çiçeği virüsü taşıdığını, 35 kişinin... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T12:17+0300

2024-08-29T12:17+0300

2024-08-29T12:21+0300

dünya

m çiçeği

maymun çiçeği virüsü

demokratik kongo cumhuriyeti

dünya sağlık örgütü (dsö)

birleşmiş milletler (bm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/13/1056492672_0:0:670:378_1920x0_80_0_0_20a0ea4773fd8dd5b534977f1543597d.jpg

M çiçeği (mpox) salgının merkezi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, ölü sayısı 610'u buldu.Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, M çiçeği nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. M Çiçeği salgınına yakalananların sayısı 18 bini geçmiş durumda ve salgından ölen sayısı 610'a yükseldi.Özel bir tedavinin olmadığı M Çiçeği salgınında, tedavi olarak antiviral ilaçlar kullanılıyor ve salgın vakaların yüzde 75'ini on yaş altı çocuklar oluşturuyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklı bağışıklık sistemlerinin düşük olması nedeniyle M çiçeği virüsü, çocuklarda daha ölümcül semptomlarla ortaya çıkıyor.Bölgedeki doktorlar 'yeterli test ve korunma ekipmanlarına sahip olmadıklarını, daha çok ağrı kesici ve ciltteki lezyonları yatıştırmak için kullanılacak kremlere ihtiyaç olduğunu' vurguluyor.Dünya Sağlık Örgütü, 'uluslararası öneme sahip acil durum' ilanı yaptıDünya Sağlık Örgütü tarafından 'kapsamlı gözetim ve müdahale stratejilerin geliştirilerek M çiçeği salgının kontrol altına alınabileceği' bildirilirken 'uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar, üreticiler ve üye ülkeler arasında koordineli bir eylem gerektiği' vurgulandı. M Çiçeği virüsünün 'klad 1' varyantının yayılmasıyla ''uluslararası önleme sahip halk sağlığı acil durumu' ilan eden Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Cumhuriyetine komşu olan Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'ya ek olarak Tayland ve İsveç'ten 'klad 1b' türü vakaların bildirildiğini açıkladı.BM, 'uluslararası dayanışma çağrısı' yaptıBirleşmiş Milletler Halk Sağlığı Şefi tarafından yapılan açıklamalarda, 'M çiçeği virüsünün, Kongo ve diğer Afrika ülkelerine yayılmasından etkilenen topluluklar için uluslararası dayanışma çağrısında' bulundu. Açıklamaların devamında, 'acil destek verilmezse, mülteciler ve yerinden edilmiş topluluklar için yıkıcı olabileceği konusunda' uyarılarında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/dunya-saglik-orgutu-yeni-m-cicegi-salgini-durdurulabilir-1087203261.html

demokratik kongo cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

m çiçeği, maymun çiçeği, kongo m çiçeği, kongo maymun çiçeği hastalığı