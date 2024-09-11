AK Parti Sözcüsü Çelik: Hem Harbiyeliler hem İmam Hatipliler milletin değeridir
16:04 11.09.2024 (güncellendi: 16:37 11.09.2024)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Harbiyelilerin mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözlerine değinen AK Parti Sözcüsü Çelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ''Hem Harbiyeliler Hem İmam Hatipliler milletin değeridir'' diyerek şunları söyledi:
Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük, karşı karşıya getirmek istiyor gibi bir yaklaşım provokatiftir ve 28 Şubat zihniyetinin bir ürünüdür. Kınanması gereken son derece provokatif bir yaklaşımdır. Harbiye de imam hatipler de milletin değeridir Cumhurbaşkanımızın Harbiye hassasiyeti de son derece yüksektir. Bütün bu kurumların yüksek standartta eğitim vermesi, disiplinlerinin gözetilmesi, geleceğe dönük olarak bu çerçevede hassasiyetler içinde olmaları her zaman son derece kıymetli olacaktır. Bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetlerin net bir şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Narin Güran cinayetinin Kuran kursları ile bağdaştırılarak alet edilmesine tepki göstererek şunları söyledi:
Bütün milletimizin bir acısı olarak Narin kızımızı toprağa vermenin acısını hissediyoruz. Narin kızımızın mezarını arkadaşlarımız ziyaret edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da sürecin yakından takipçisi olacağını ifade etti. Vicdanları kanatan hepimizin acısı olan bir konuya siyasete çekmek çok yanlış olur. Partimize laflar söyleyenler söz konusu oldu. Özellikle PKK terör örgütünü destekleyen bu PKK terör örgütünün kaçırdığı kızlara laf söylemeyenler Narin kızımız üzerinden açıklama yapıyor. Bu acı üzerinden politika yürütülüyor. Kuran kursları üzerinden acıyı paylaşmak iki yüzlülüktür. Bu acı milletimizin acısı olarak yüreğimize yer etmiş bir süreç olmalıdır. Bütün çocuklar konusunda hassasiyetin paylaşılması tabi ki önemlidir. Ancak bu konuyu siyaset malzemesi yapmak doğru değildir. Maalesef kızımız Narin'in sağ olarak bulamadık. Adli sürecin partimiz tarafından takip edileceği açıktır
Gazze'de hayatını kaybeden Ayşenur Eygi için rahmet dileyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik '' Burada İsrail güvenlik güçleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğü açıktır. Amerikan yönetimi tarafından yapılan açıklamalar talihsizidir. Maalesef vicdan konusunda kaçamaklara başvuruyorlar. Sivilleri öldürüen herkes katildir. Bu cinayeti işleyenler eninde sonunda cezalandırılacaktır. Kurşun sekmiş diyenler vicdanını sorgulamalıdır. Amerikan kamuoyuna hafifletme çalışmaları kabul edilemez'' dedi.
'Kıbrıs Türk'ünü görmezden gelen onlardır'
ABD Savunma Bakanlığı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri iş birliği konusunda konuşan Ömer Çelik ''Adada istikrarsızlığın kaynağı Rum yönetimidir. Kıbrıs Türk'ünü görmezden gelenler onlardır. İki kurucu unsura dayalı yaklaşımdan kaçanlar onlardır. Türk'leri görmezden gelenler onlardır. Silah ambargosunun kaldırıldığında da söylemiştik, bu ne hukuka ne barışa hizmet eder demiştik. Rum yönetiminin şımarıklığını teşvik edecek yaklaşımdır bu. Kim Akdeniz'de ne yapmak istiyorsa bunu net şekilde görüyoruz. Kayıkçı teknesi giremeyecek kadar her taraf savaş gemisi dolmuş. Son derece yanlış ve reddedilmesi gereken yaklaşım olarak kayda girmiştir. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kıbrıs Türkü asla yalnız kalmayacaktır'' dedi.