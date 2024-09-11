https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ak-parti-sozcusu-celik-hem-harbiyeliler-hem-imam-hatipliler-milletin-degeridir-1087912478.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hem Harbiyeliler hem İmam Hatipliler milletin değeridir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hem Harbiyeliler hem İmam Hatipliler milletin değeridir

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T16:04+0300

2024-09-11T16:04+0300

2024-09-11T16:37+0300

politika

ak parti

ömer çelik

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

harbiye

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Harbiyelilerin mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözlerine değinen AK Parti Sözcüsü Çelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ''Hem Harbiyeliler Hem İmam Hatipliler milletin değeridir'' diyerek şunları söyledi:AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Narin Güran cinayetinin Kuran kursları ile bağdaştırılarak alet edilmesine tepki göstererek şunları söyledi:Gazze'de hayatını kaybeden Ayşenur Eygi için rahmet dileyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik '' Burada İsrail güvenlik güçleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğü açıktır. Amerikan yönetimi tarafından yapılan açıklamalar talihsizidir. Maalesef vicdan konusunda kaçamaklara başvuruyorlar. Sivilleri öldürüen herkes katildir. Bu cinayeti işleyenler eninde sonunda cezalandırılacaktır. Kurşun sekmiş diyenler vicdanını sorgulamalıdır. Amerikan kamuoyuna hafifletme çalışmaları kabul edilemez'' dedi.'Kıbrıs Türk'ünü görmezden gelen onlardır'ABD Savunma Bakanlığı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri iş birliği konusunda konuşan Ömer Çelik ''Adada istikrarsızlığın kaynağı Rum yönetimidir. Kıbrıs Türk'ünü görmezden gelenler onlardır. İki kurucu unsura dayalı yaklaşımdan kaçanlar onlardır. Türk'leri görmezden gelenler onlardır. Silah ambargosunun kaldırıldığında da söylemiştik, bu ne hukuka ne barışa hizmet eder demiştik. Rum yönetiminin şımarıklığını teşvik edecek yaklaşımdır bu. Kim Akdeniz'de ne yapmak istiyorsa bunu net şekilde görüyoruz. Kayıkçı teknesi giremeyecek kadar her taraf savaş gemisi dolmuş. Son derece yanlış ve reddedilmesi gereken yaklaşım olarak kayda girmiştir. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kıbrıs Türkü asla yalnız kalmayacaktır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/galatasaray-tff-3-ligden-ali-efe-cordek-ile-anlasma-sagladi-1087912289.html

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ak parti, ömer çelik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), harbiye, recep tayyip erdoğan