https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/iran-ingiltere-fransa-ve-almanyanin-yaptirimlarina-karsilik-verecegiz-1087889600.html

İran: İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yaptırımlarına karşılık vereceğiz

İran: İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yaptırımlarına karşılık vereceğiz

Sputnik Türkiye

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, Rusya'ya füze gönderdiği iddiasıyla ülkenin sivil havacılık sektörüne yaptırım kararını kınayan İran Dışişleri Bakanlığı, söz... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T07:35+0300

2024-09-11T07:35+0300

2024-09-11T07:35+0300

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abd'nin iran'a uyguladığı yaptırım

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere füze gönderdiği iddialarının yalan ve asılsız olduğunu belirtirken, buna karşılık İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD ile birlikte Gazze'de soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'in ‘ana silah kaynağı’ olduğunu söyledi.Kenani, "Bu 3 Avrupa ülkesi, Gazze'de Filistin halkına yönelik kitlesel katliam ve soykırımın ortaklarıdır. Onların bu yanlış politikalarının hesabını vermeleri gerekiyor" dedi.İran'ın Rusya'ya füze gönderdiği iddiası üzerine İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından ulusal hava yolu şirketi Iran Air'e yaptırım kararı alınmasını kınadıklarını belirten Kenani, "3 Avrupa ülkesinin bu eylemi, Batı'nın düşmanca politikasının ve İran halkına karşı uyguladıkları ekonomik terör eylemlerinin devamıdır. İran, buna uygun ve orantılı bir karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.Fransa, Almanya ve İngiltere; Rusya ile İran arasında iddia edilen silah alışverişine ilişkin ortak yazılı açıklama yayımlamıştı.Açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatı yaptığının doğrulandığı iddia edilirken, 3 ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceği ve İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air’ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağı ifade edilmişti.ABD de Iran Air'e yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Rusya'ya füze sevk ettiği iddiasının gerçeğe dayanmadığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/iranin-yeni-disisleri-bakanindan-avrupaya-zeytin-dali-1087139489.html

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