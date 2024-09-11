https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/blinken-washington-onumuzdeki-haftalarda-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-tedarik-etmeyi-planliyor-1087920864.html
Blinken: Washington önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etmeyi planlıyor
Blinken: Washington önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un önümüzdeki haftalarda Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeyi planladığını belirtti. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T22:13+0300
2024-09-11T22:13+0300
2024-09-11T22:12+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev’de İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Washington'un ABD Başkanı Joe Biden tarafından daha önce verilen taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etmeyi planladığını söyledi.Blinken, “Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Başkan Biden, beş stratejik hava savunma sistemi ve onlarca taktik hava savunma sistemi sözü vermişti. Bu stratejik sistemlerin bazılarını daha önce teslim ettik. Önümüzdeki haftalarda yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini artırmaya devam edeceğiz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, Kiev'in Batı tarafından sağlanan füze sistemleriyle Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken, NATO ülkelerinin temsilcilerinin ‘neyle oynadıklarının’ farkında olmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/zaharova-kievin-rus-topraklarindaki-tum-teror-eylemleri-ardinda-abd-ingiltere-ve-nato-toplulugu-var-1087913293.html
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antony blinken, abd, ukrayna, rusya, hava savunma sistemi, washington, joe biden, vladimir putin, nato
antony blinken, abd, ukrayna, rusya, hava savunma sistemi, washington, joe biden, vladimir putin, nato
Blinken: Washington önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etmeyi planlıyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un önümüzdeki haftalarda Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeyi planladığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev’de İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Washington'un ABD Başkanı Joe Biden tarafından daha önce verilen taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etmeyi planladığını söyledi.
Blinken, “Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Başkan Biden, beş stratejik hava savunma sistemi ve onlarca taktik hava savunma sistemi sözü vermişti. Bu stratejik sistemlerin bazılarını daha önce teslim ettik. Önümüzdeki haftalarda yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, Kiev'in Batı tarafından sağlanan füze sistemleriyle Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken, NATO ülkelerinin temsilcilerinin ‘neyle oynadıklarının’ farkında olmaları gerektiği konusunda uyarmıştı.