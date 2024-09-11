https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/hatayin-antakya-ilcesinde-ormanlik-alanda-yangin--1087886705.html
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Antakya ilçesindeormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T03:43+0300
2024-09-11T03:43+0300
2024-09-11T03:45+0300
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hatay
antakya
orman yangını
müdahale
yangın söndürme
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Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına karadan müdahale başlatıldı.Yangının ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 4 su tankeri, yaklaşık 43 personel, Hatay Büyükşehir Belediyesinden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 3 iş makinesi, 13 personel, AFAD'dan 3 araç, 10 personel, karayollarından 1 greyder ve jandarmadan 1 ekip yönlendirildi.
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hatay, antakya, orman yangını, müdahale, yangın söndürme
hatay, antakya, orman yangını, müdahale, yangın söndürme
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
03:43 11.09.2024 (güncellendi: 03:45 11.09.2024)
Hatay'ın Antakya ilçesindeormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına karadan müdahale başlatıldı.
Yangının ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 4 su tankeri, yaklaşık 43 personel, Hatay Büyükşehir Belediyesinden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 3 iş makinesi, 13 personel, AFAD'dan 3 araç, 10 personel, karayollarından 1 greyder ve jandarmadan 1 ekip yönlendirildi.