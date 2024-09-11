https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/hatayin-antakya-ilcesinde-ormanlik-alanda-yangin--1087886705.html

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Antakya ilçesindeormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T03:43+0300

2024-09-11T03:43+0300

2024-09-11T03:45+0300

türkiye

hatay

antakya

orman yangını

müdahale

yangın söndürme

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Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına karadan müdahale başlatıldı.Yangının ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 4 su tankeri, yaklaşık 43 personel, Hatay Büyükşehir Belediyesinden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 3 iş makinesi, 13 personel, AFAD'dan 3 araç, 10 personel, karayollarından 1 greyder ve jandarmadan 1 ekip yönlendirildi.

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hatay, antakya, orman yangını, müdahale, yangın söndürme