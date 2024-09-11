https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/brezilyada-son-70-yilin-en-ciddi-kurakligi-ilk-kez-bir-kuraklik-ulkenin-kuzeyinden-guneydogusuna-1087885247.html

Brezilya'da son 70 yılın en ciddi kuraklığı: 'İlk kez bir kuraklık ülkenin kuzeyinden güneydoğusuna kadar uzanıyor'

Brezilya'da son 70 yılın en ciddi kuraklığı: 'İlk kez bir kuraklık ülkenin kuzeyinden güneydoğusuna kadar uzanıyor'

Sputnik Türkiye

Brezilya son 70 yılın en ciddi kuraklığını yaşıyor. Ülke genelinde orman yangınları devam ederken, koruma altındaki alanlar tahrip oldu. Yağmur sezonunun ise... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T02:02+0300

2024-09-11T02:02+0300

2024-09-11T02:03+0300

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yağmur

orman yangını

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Brezilya'da son 70 yılın en ciddi kuraklığının yaşandığı, orman yangınlarının korunan bölgeleri tahrip ettiği ve hava kalitesinin düştüğü bildirildi.Yetkililer, Brezilya'da son 70 yılın en ciddi kuraklığının yaşandığını ve ülke topraklarının yaklaşık yüzde 59'unun kuraklık tehdidi altında olduğunu belirtti. Ayrıca, kuraklıktan etkilenen alanların ABD'nin yarısı kadar olduğuna dikkat çekildi.Amazon Havzası'ndaki bazı nehirlerde su seviyelerinin son yılların en düşük seviyelerine indiği ifade edilirken, ülke genelinde etkili orman yangınlarının korunan bölgeleri tahrip ettiği ve geniş çaplı dumanların hava kalitesini ciddi şekilde düşürdüğü bildirildi.Ulusal Doğal Afetleri İzleme ve Erken Uyarı Merkezi görevlisi Ana Paula Cunha, "İlk kez bir kuraklık ülkenin kuzeyinden güneydoğusuna kadar uzanıyor. Bu ülke tarihindeki en yoğun ve yaygın kuraklık" ifadelerinde bulundu.Chapada dos Veadeiros Ulusal Parkı Müdürü Nayara Stacheski de bu yılki kurak mevsimin önceki yıllara göre çok daha erken başladığını, yağmur sezonunun ise yoğun ama kısa sürdüğünü aktardı.Stacheski, "Rüzgarlar kuvvetli, havadaki nem oranı çok düşük ve hava aşırı sıcak. Tüm bunlar orman yangınlarını daha da kötüleştiriyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/namibya-723-vahsi-hayvani-kuraklik-nedeniyle-itlaf-edip-halka-dagitma-karari-aldi-1087334285.html

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